Natale ecosostenibile: ecco come fare da addobbi a regali in maniera responsabile e rispettosa dell'ambiente

Ci sono molti modi di rendere speciale il Natale in casa, anche attraverso le decorazioni natalizie, e non è detta che ci si debba servire di decorazioni plasticose... al contrario, si può addobbare il nostro nido in maniera rispettosa dell'ambiente. Essere ecosostenibili e vivere in pieno lo spirito del Natale sono due tendenze molto conciliabili, vediamo in che modo con alcuni consigli e idee.

Albero di Natale

L'albero di Natale è senza dubbio l'immncabile addobbo nelle nostre case, e il dubbio amletico di ogni anno è: sarà meglio quello vero o quello finto?

In realtà dipende tutto dalle nostre abitudini, ma bisogna comunque tenere conto di alcuni aspetti:

albero di Natale vero: l'abete vero ha un fascino indiscutibile, ma prima di sceglierlo dobbiamo davvero capire se fa al caso nostro. La soluzione più ecologica è quella di acquistare un albero in un vivaio, per poi restituirlo una volta terminate le festività, così da poterlo ripiantare nuovamente. L’albero vero, inoltre, è la scelta giusta per chi ha un giardino dove, una volta terminato il periodo natalizio, possiamo piantarlo e farlo vivere ancora;

albero di Natale artificiale: anche se è realizzato in poliestere e pvc diventa una scelta sostenibile se abitiamo in un appartamento e quindi non abbiamo spazio per ripiantare quello vero, ma soprattutto se lo utilizziamo per diversi anni consecutivi. Nel momento in cui si rompe e non è più possibile decorarlo, un'alternativa è il riciclo creativo e trasformarlo in una simpatica decorazione che andrà ad arricchire ulteriormente la casa.

Decorazioni

Se vogliamo rispettare davvero l'ambiente, è importante evitare di comprare ogni anno daccapo le doecorazioni più stilose e trendy: possiamo infatti, con un po' di fantasia, adattare quelle che abbiamo. Basta infatti u pizzico di creatività e possiamo modificare e riciclare gli addobbi in nostro possesso, un modo carino per trascorrere del tempo con i nostri cari facendo attività divertenti.

Se abbiamo optato per l'acquisto un albero vero, dobbiamo fare attenzione a come decorarlo. I rami veri infatti non possono resistere al peso di tanti addobbi, a differenza di quelli in plastica, quindi non dobbiamo usare decorazioni pesanti e optare per quelle più leggere.

Illuminazione

Se stiamo agghindando un abete vero, meglio evitare le luci, considerando che l'abete va periodicamente innaffiato. Se proprio non vogliamo rinunciarci, dobbiamo scegliere quelle a led a bassa emissione di CO2 e a basso consumo.

Se il nostro albero si trova all'aperto, una scelta responsabile è quella di optare per le luci alimentate ad energia solare, che nello stesso tempo non gravano sul portafoglio.

Regali

Scegliere il regalo da fare ad un parente o ad un amico è sempre impegnativo.

Se non volete rinunciare all'ecologia anche in questo aspetto, innanzitutto è bene scegliere qualcosa di cui l'altro ha davvero bisogno e non un pensiero che non rientra nei suoi gusti.

Se la persona a cui vogliamo fare il regalo di Natale apprezza i prodotti ecosostenibili, poi, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta: dall'abbigliamento, ai libri, fino al make up o a prodotti alimentari, le soluzioni sono infinite.

Una volta acquistato il pensiero, dobbiamo pensare anche alla confezione. Infatti un pacco regalo senza la sua carta perde di fascino, ma visto che quelle comuni non sono riciclabili, bisogna orientarci su quelle ecologiche. La tipica carta da imballaggio marrone è la soluzione perfetta insieme alla carta velina. Altra opzione decisamente più creativa è quella di riciclare i quotidiani: possiamo utilizzarli per impacchettare tutti i nostri regali, da decorare rigorosamente con spago e filo di stoffa e completarli con frutta essiccata o rametti di abete vero.

Altra idea è quella di ricorrere ad una sacca di stoffa o una borsa di tela, annodati con un nastrino in tessuto: sono ecosostenibili e possono essere riutilizzati.

