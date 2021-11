Letto matrimoniale, scegliere quello giusto senza sbagliare

Tra tutti gli ambienti della casa, la camera da letto è quello dove non possiamo permetterci di sbagliare arredamento. Questa stanza infatti è il luogo dove rilassarci e riposare e oltre a rispecchiare i nostri gusti deve essere anche accogliente e funzionale. Il letto matrimoniale è senza dubbio l’elemento più importante da scegliere in questo senso.

Sono vari i fattori da valutare quando si deve scegliere il letto giusto: bisogna considerare le dimensioni della camera, in che punto sono posizionate le finestre (dunque l’illuminazione), senza mai mettere in secondo piano i nostri gusti. Non dobbiamo pensare che la scelta del letto matrimoniale sia complicata, basterà infatti semplicemente esaminare alcuni aspetti e non rischieremo errori.

Le dimensioni della camera da letto

Prima di scegliere il letto matrimoniale, bisogna valutare lo spazio a disposizione all’interno della camera da letto e dove collocarlo. Generlamente lo si addossa ad una parete e lontano dalla finestra per non avere la luce diretta o i rumori esterni. Inoltre, dobbiamo avere almeno 60 cm di spazio libero intorno al letto per poter camminare e aprire comodamente le ante dell’armadio.

Le dimensioni di un letto matrimoniale

Le dimensioni del letto ricoprono un ruolo fondamentale perché riuscire a muoversi agevolmente all’interno della stanza è molto importante. Comfort e praticità devono quindi combaciare. I modelli in commercio sono differenti:

Letto matrimoniale francese: le dimensioni sono 140 x 200 cm

Letto matrimoniale queen size: adatto per chi vuole un modello confortevole e ampio, le dimensioni sono 150 x 190/200 cm

Letto matrimoniale standard: chi ha una stanza di dimensioni normali potrà acquistare questo tipo di letto grande 160 x 190/200 cm

Letto matrimoniale king size: perfetto nelle stanze di ampie dimensioni solitamente ha una grandezza di 180/200 x 190/200 cm

I modelli del letto matrimoniale

La scelta del letto non si deve basare solo sulle dimensioni, ma anche sul modello e in commercio ne esistono di diversi:

Letto matrimoniale basso: tipico dei paesi orientali, è perfetto per rilassarsi, la struttura in legno è essenziale e spesso viene abbinata ad un materasso basso o al futon

Letto matrimoniale a scomparsa: nei monolocali è la soluzione migliore per unire design e praticità, infatti, è perfetto per ridurre al minimo l’ingombro senza rinunciare a nulla. Inserito all’interno di un armadio a ponte, con un semplice gesto può essere aperto o chiuso, inoltre, ha il vantaggio di facilitare la pulizia, perché non c’è l’ingombro del letto.

Letto matrimoniale a baldacchino: il più classico dei letti, molto in voga all’inizio del secolo è perfetto se siamo amanti di uno stile romantico. Per rendere meno pesante l’arredo possiamo sostituire la struttura in legno e la stoffa drappeggiata, con un letto in ferro con tende realizzate in un tessuto leggero

Letto matrimoniale contenitore: ideale nelle camere di piccole dimensioni, questo modello nasconde sotto al materasso e alle doghe in legno della rete, uno spazio ampio in cui conservare la biancheria da camera o i vestiti. Basta sollevare la struttura, grazie ad un sistema di pistoni idraulici, e avremo a disposizione un prezioso spazio in più.

Letto matrimoniale con cassetti: a differenza di quello con contenitore ha i cassetti sui lati che assicurano la stessa capienza dei precedenti, ma in questo caso bisogna prendere in considerazione lo spazio laterale disponibile che non deve essere inferiore ai 35/40 cm di profondità.

I materiali del letto matrimoniale

Sono diversi i materiali in cui si può relaizzare un letto e molto dipende dai gusti. Il più diffuso è il legno di pino, faggio ed abete. Un altro classico è quello in ferro battuto, anche se più costoso di sicuro è un arredo di design.

L’importanza della testiera e pediera del letto matrimoniale

Il letto matrimoniale può essere arricchito da due accessori: la testiera e la pediera. La prima, inizialmente aveva solo la funzione di abbellire la struttura, con il passare del tempo e con le stanze sempre più piccole, è diventata un valido sostituto dei comodini su cui sistemare lampade e piccoli oggetti. Ad esempio i modelli contenitore nella parte laterale hanno piccoli scaffali dove sistemare orologi o libri. La pediera, invece, ha un ruolo solo estetico e serve a delineare il contorno del letto. Tipica in quelli in ferro battuto, occupa spazio quindi è sconsigliata nelle stanze di piccole dimensioni.

Come scegliere il materasso

Anche la scelta del materasso, che deve essere confortevole e in grado di farci riposare al meglio, riveste una grande importanza. I modelli in commercio si dividono in:

Materasso a molle: è quello classico, dotato di elasticità e supporto, può essere realizzato in materiali come la lana e il cotone

Materasso a molle indipendenti: più resistente del precedente, in questo caso le molle sono insacchettate una ad una e si muovono in modo indipendente tanto da formare una superficie di tipo alveolare. Spesso realizzato in cotone o lana, garantisce maggiore traspirazione e ricircolo dell’aria

Materasso in lattice: realizzato con un materiale al 100% naturale, è traspirante e confortevole perché riesce a sopportare differenti pesi

Materasso in Memory Foam: compatto e resistente ha bisogno di poca manutenzione, inoltre, ha il vantaggio di adattarsi al corpo.

