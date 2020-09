Fiori, che passione! Freschi o secchi, da usare come elementi d'arredo

L'estate sta finendo, cantava Battiato, ma poi è la realtà. Nelle prossime settimane cambierà (speriamo gradualmente) la temperatura esterna e quell nelle costre case, parchi e giardini si riempiranno di foglie dai tipici colori caratteristici e sarà autunno.

Ma c'è un modo per conservare almeno in parte i piacevoli colori dell'estate, dare brillantezza agli interni e diffondere un gradevole profumo nella stanza: i fiori. I fiori sono perfetti per decorare qualsiasi ambiente.

In genere li vediamo all'interno di semplici vasi, ma ci sono tante idee originali per utilizzare al meglio fiori freschi o secchi e abbellire le nostre case. Ecco allora qualche idea per arredare casa con i fiori

Fiori veri

Barattoli e bottiglie di vetro

Ivvece del solito vaso con l'acqua provate a utilizzare barattoli di vetro delle marmellate o delle conserve. Basta lavarli, togliere l'etichetta e in un attimo diventeranno un vaso perfetto da decorare con fiocchi o con disegni a tema. Una volta pronti potete creare delle eleganti composizioni sfruttando le misure differenti dei barattoli e dargli movimento.

In alternativa potete prendere le bottiglie di vino, scegliendo anche di lasciarle così come sono con le loro etichette o dipingendole con colori metallici, se amate lo stile contemporaneo o in bianco per ricreare un look scandinavo. Posizionati su un davanzale o appesi con un filo alla finestra creeranno una composizione moderna e originale.

Lattine

Se vi piace lo stile industrial e rustico le lattine sono ideali per ospitare una composizione floreale. Vintage e colorate daranno un tocco di stile all'ambiente.

Cestino di vimini

Questo tipo di supporto risulta perfetto per decorare terrazzi e balconi ie si abbina alla perfezione ai fiori di campo. Per un effetto romantico e shabby chic potete dipingere il cestino di bianco, mettere all'interno i fiori di lavanda e in un attimo vi sembrerà di stare in provenza.

Buste di carta

Originali e decisamente minimaliste, le buste di carta resistente sono perfette per contenere i fiori. Basta inserire all'interno un vasetto con l'acqua e la composizione sarà semplice ma d'effetto.

Annaffiatoio

Utilizzato principalmente per dare da bere alle piante, l'annaffiatoio diventa anche un originale vaso. I modelli vintage sono perfetti per chi ama l'old style e daranno carattere a terrazzo o al balcone.

Fiori secchi

Quadri

Alzi la mano chi non ha dei quadri in casa! Un'idea è quella di incorniciare le vostre coposizioni di fiorni secchi. Una volta secchi non dovete fare altro che prendere un cartoncino sottile e incollare i fiori realizzando il disegno che preferite. Quando saranno asciutti per proteggerli potete passare una mano di pittura acrilica trasparente o di lacca. A questo punto non vi resta che incorniciarli.

Ghirlanda

Per chi desidera una decorazione da appendere alle pareti, allora potete scegliere una ghirlanda da avere tutto l'anno non solo nel periodo natalizio. In che modo? Scegliete fiorellini essiccati e rametti da sistemare su una spugna per fioristi tonda con un buco al centro. Dovete solo infilare tutti gli elementi senza lasciare buchi, una volta terminato potete decorare con dei nastri colorati o con l'organza per creare un fiocco che diventerà un comodo gancio per appendere la ghirlanda.

