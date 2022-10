La cromoterapia ci aiuta a scegliere il divano del colore giusto per il nostro ambiente

Quando pensiamo all'ambiente di casa in cui rilassarsi, magari in piacevole compagnia degli amici, certamente stiamo pensando al salotto. In questa stanza l'elemento principe è di sicuro il divano che deve essere sia comodo che di design rispettando anche il colore degli ambienti.

Infatti, oltre al comfort che dev trasmetterci la seduta con la voglia di trascorrere del tempo in totale relax, dobbiamo curare anche le sensazioni che questo mobilio ci trasmette attraverso il colore.

Il colore del divano avrà riflessi anche sull'atmosfera con cui viviamo una determinata stanza, per questo la tinta non deve seguire le regole del momento ma affidarsi alla cromoterapia per creare un ambiente armonico.

Il blu per rilassarsi

Il soggiorno è il luogo della casa in cui trascorriamo il nostro tempo in compagnia della famiglia, capace di restituire una sensazione di benessere e serenità e il blu è il colore ideale per contrastare lo stress. Un divano declinato in questa tonalità ci permetterà di sdraiarci e godere del meritato riposo dopo una giornata di impegni. Inoltre va d'accordo sia con un soggiorno moderno che con un arredamento più classico.

Un colore intramontabile: il bianco

In arredamento il bianco è uno dei colori più utilizzati perché trasmette una sensazione di pace, ecco perché se attraverso la cromoterapia vogliamo ricreare un ambiente tranquillo non possiamo rinunciare a un divano bianco. Adatto ad ogni tipo di arredamento, occhio però se in casa non ci sono bambini o animali domestici.

Per creare un ambiente positivo

Pastello, acceso o antico: il rosa è il colore della positività e dell’amore perfetto se vogliamo un ambiente in cui l’ansia e lo stress rimangono fuori da casa. Inoltre, questo colore negli ultimi anni è diventato anche di tendenza, un ottimo modo per avere una camera alla moda in cui regna la calma.

Il colore della spiritualità: il viola

Le tinte scure hanno l’effetto di dare equilibrio alla camera e al primo sguardo trasmettono una sensazione di ordine e tranquillità. Per ottenere tutto questo oltre al divano blu, possiamo pensare a un rivestimento nelle varie gradazioni del viola. Il colore, spesso associato alla spiritualità, è in grado di allontanare rabbia e nervosismo e garantisce una sensazione di benessere. Se vogliamo creare un ambiente rilassato, possiamo abbinare al divano dei cuscini bianchi e dare la giusta luminosità alla stanza.

Relax e fiducia: i benefici del verde

Il verde, come il viola e il blu, è in grado di trasmettere tranquillità e nello stesso tempo una sensazione di speranza e allegria. Perfetto per le case in campagna o in città, ma anche per regalare un tocco di luce, i divani in questo colore si abbinano a mobili antichi e alla tappezzeria color ecrù.

Per chia ama forza e dinamismo: il rosso

Quando si pensa al rosso, immancabilmente vengono in mente forza e dinamismo e un divano in questa tonalità riesce a creare un ambiente energico, in cui tenere lontani pensieri negativi e stress. Una poltrona o un sofà in rosso vivace riescono a dare un tocco in più a un ambiente moderno, mentre declinato nella versione più scura dona un aspetto più elegante e raffinato.

Perfetto per stimolare la concentrazione: giallo

Trovare la giusta concentrazione soprattutto in uno studio non sempre è semplice, anche in questo caso la cromoterapia viene in aiuto e in particolare con il colore giallo che stimola il cervello regalando un senso di pace e felicità perché automaticamente rimanda all’estate. Azzeccato come non mai in un soggiorno, il divano giallo è perfetto anche in un ufficio perché oltre a creare un ambiente positivo, stimola la creatività.

