Colori Pantone 2021, ecco le tendenze per l'arredo casa nel nuovo anno

Il 2021 è alle porte e soprattutto per lasciare alle spalel un anno difficile come quello che sta per chiudersi è bene pnesare anche a nuovi colori per l'ambiente casa.

Quali saranno le tendenze di stile per il 2021? I colori dell'anno saranno l’Illuminating e dell’Ultimate Gray, ovvero il giallo caldo e vibrante assieme al grigio cemento. Come ogni anno, infatti, l’istituto americano Pantone ha deciso la tinta che farà tendenza non solo per gli appassionati di design.

La scelta è ricaduta su due colori che anche se sembrano in contrasto tra di loro, in realtà posso produrre risultati sorprendenti se utilizzati con equilibrio. L’Illuminating e l’Ultimate Gray hanno infatti di per sé un valore estetico e anche anche un’importante ricaduta a livello psicologico.

Dopo un anno pieno di incertezza, le nostre abitazioni devo infatti essere inondate da tinte che trasmettono energia e positività e questo è quello che è rachuiso nelle due colorazioni 2021. L’Ultimate Grey è una tonalità fredda e neutra, simbolo di sicurezza e affidabilità perché riprende direttamente elementi della natura. Questo colore, inoltre, fornsce rassicurazione senza essere mai invadente,conferendo un senso di eleganza.

L’Illuminating caldo e brillante, trasmette gioia e speranza, con la sua nuance dinamica porta luminosità anche agli ambienti più scuri, ma sempre con raffinatezza.

Le due tinte pur essendo in contrasto e indipendenti tra loro, riescono a mixarsi perfettamente, senza che l’uno prevalga sull'altro. Anche se all'apparenza può sembrare difficile accostarli, basta utilizzarli nel modo giusto e con piccoli elementi d’arredo è possibile ricreare un ambiente veramente fashion e ricercato.

Illuminating e Ultimate Gray in bagno

Il giallo, colore caldo per eccellenza, ricorda il sole e dà allegria; è perfetto da inserire nell'ambiente bagno, soprattutto se piccolo, perché riesce a conferire profondità e a dare la giusta luminosità ad una stanza angusta. Per equilibrarlo basta utilizzare biancheria gialla alternata a quadri grigi, tipo stile industriale.

Come utilizzare i colori Pantone nella camera dei bambini

L’Illuminating è la tinta ideale per rendere la cameretta dei bambini solare e divertente. Infatti in questa stanza i colori nono devono mancare mai. Adatto ad ogni età se accostato all’Ultimate Grey si adatta perfettamente alla camera degli adolescenti che non vedono l’ora di esprimere la loro creatività. Una delle soluzioni più semplici è quella di tinteggiare le pareti con il grigio e arredare la stanza con sedie o poltrone sulle tinte del giallo caldo.

In alternativa si può puntare su mobili sui toni dell’acciaio e del legno completati da accessori gialli, perfetti per creare una ambiente allegro e stimolante.

Camera da letto: grigio e giallo per un ambiente di tendenza

La camera da letto è il luogo per eccellenza del riposo e il grigio è il colore più adatto a ricreare un ambiente calmo e tranquillo. Se abbiamo deciso di puntare tutto sulla biancheria da camera, i toni dell’Ultimate Grey sono perfetti, e per dare quel tocco di luminosità possiamo trovare una poltrona gialla che diventerà il centro focale dell’attenzione. Se invece non vogliamo esagerare con i cambiamenti, allora possiamo optare su coperte e cuscini dai colori del senape.

Il giallo e il grigio sono perfetti in sala da pranzo

La sala da pranzo è l'ambeinte in cui trascorriamo i momenti conviviali, accogliendo amici e parenti, ecco perché è senza dubbio il primo luogo da abbellire con i colori Pantone 2021. Per dare il tocco di tendenza possiamo tinteggiare le pareti di grigio e coordinarle con sedie e cuscini, di varie dimensioni, sui toni del giallo. Questo permtterà di avere un ambiente luminoso e allo stesso tempo allegro e accogliente.

Per creare un effetto armonioso, possiamo inoltre sbizzarrirci con elementi d’arredo come vasi e candele nelle nuance Illuminating o Ultimate Gray e di sicuro otterremo un effetto elegante e di stile.

