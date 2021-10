Autunno, decorare casa con le zucche: ecco come

L'autunno con i suoi colori è il momento ideale per decorare la nostra casa. Frutti di questa stagione, melograni, zucche e castagne sono perfetti, ma la zucca in particolare si presta benissimo alle attività di decorazione. Questo ortaggio infatti è versatile, facile da utilizzare come decorazione ed è la scelta perfetta per chi ha dimestichezza con il fai da te.

Vediamo allora alcuni consigli per decorare la casa con zucche adornate per l'interno e l'esterno

Completare l’esterno

Chi ha la fortuna di avere un giardino o uno spazio estrerno può orientarsi su zucche di varie forme e colori da posizionare all'ingresso di casa. Impilate l’una sull’altra o raggruppate, dareanno un'idea di autunno molto caratteristica.

Decorare i davanzali

Altro spazio da decorare è il davanzale della finestra. Qui si possono abbinare zucche di dimensioni più piccole, da alternare, all'occorrenza con belle candele da tenere accese nelle sere speciali. Per chi non si accontenta degli elementi naturali, si può ricorrere a degli stencil e tempera e liberare la vostra fantasia: un intreccio di foglie come richiamo al periodo autunnale, elementi astratti, dipende tutto dal vostro gusto e stile.

Rendere unica la tavola

Il ponte di Ognissanti è l'occasione giusta per organizzare una cena in compagnia e la zucca può trasformarsi in un creativo centrotavola, assieme a melograni, noci e castagne. La potete disporre al centro della tavola, su un pezzo di stoffa dai toni caldi, o se preferite arricchire ulteriormente la tavola, cospargere anche il resto della mensa con chicchi di melograno e altra frutta secca già sgusciata.

Riempire ogni angolo della casa

La zucca ha tonalità vivaci e sgargianti, ma se volete dare un tocco di modernità ad un grande classico, potete scegliere di colorarla. Questa attività è perfetta se in casa ci sono bambini, perché è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in loro compagnia facendo un’attività divertente.

Un grande classico sempre in voga è quello di decorare la zucca svuotandola e decorandola con scritte, lettere o disegni autunnali.

Basterà dipingere le zucche di bianco o con colori neutri e disegnare a contrasto forme geometriche per un risultato super chic.

Si può addirittura trasformare la zucca in una comoda lavagna. Quando avrete dipinto la superficie dell’ortaggio con la pittura a lavagna, dovrete solo muniti di gessetti colorati ed iniziare ad appuntate messaggi, liste della spesa o quello che volete.

Anche se l'autunno è la stagione delle tinte tenui e delle luci soffuse, per dare un tocco di colore in più alla casa potete decidere di decorarla con i fiori. Fiori finti e colla a caldo sono la combo perfetta per realizzare una decorazione bucolica.

Le zucche diventano vasi

Se amate le piante e volete valorizzarle in questa stagione autunnale, la zucca diventa un vaso originale e home made. Dovete tagliare la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminare la polpa interna. Una volta svuotata la riempite di terriccio in cui inserirete le vostre piante preferite.

