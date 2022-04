Anche in provincia di Perugia il decoder gratuito per gli over 70, ecco come fare richiesta

Dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, è diventato indispensabile munirsi di un nuovo tipo di decoder per poter continuare a guardare i propri canali preferiti in tv.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un’importante agevolazione che permette ai cittadini meno abbienti di ricevere gratuitamente a domicilio un nuovo decoder di ultima generazione necessario per guardare la TV. La consegna a domicilio sarà a cura di Poste Italiane.

Possono accedere al beneficio i cittadini di età superiore a 70 anni che percepiscono una pensione non superiore a 20.000 euro annui e che sono titolari di abbonamento al canone RAI.

Come fare richiesta

Gli aventi diritto possono farne richiesta a Poste Italiane tramite uno dei tre canali disponibili: il numero verde 800 776 883, il sito “Nuova TV Digitale” (https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/), alla pagina relativa al bonus decoder a casa o uno qualsiasi degli oltre 12mila uffici postali in tutta Italia.

Basterà avere il codice fiscale e un documento di identità in corso di validità.

Dopo aver concordato il giorno della consegna, sarà Poste Italiane, attraverso la propria rete di portalettere, a consegnare direttamente a casa il decoder, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di necessità, inoltre, Poste Italiane fornirà gratuitamente anche assistenza telefonica utile per l’istallazione del Decoder TV, sempre al numero 800 776 883.

Come avviene la consegna

Cosa succede se il giorno della consegna non sono in casa?

Per ogni spedizione verranno effettuati due tentativi di consegna: il primo nella data di consegna richiesta in fase di prenotazione, il secondo, nel caso in cui il primo non sia andato a buon fine, in automatico il giorno lavorativo successivo a quello del primo tentativo. A seguito del primo tentativo di consegna non andato a buon fine sarà lasciato un avviso di mancata consegna in formato cartaceo.

In caso di mancata consegna anche al secondo tentativo, l’addetto alla consegna lascerà un nuovo avviso con i riferimenti dell’Ufficio Postale dove la spedizione andrà in giacenza. Il destinatario potrà ritirare la spedizione presso l’Ufficio Postale nei successivi 7 gg lavorativi. Alla scadenza dei 7 gg la prenotazione risulterà annullata e sarà necessario effettuare una nuova richiesta.

Se usufruisco di questa agevolazione ho diritto ad altri bonus TV-Decoder?

Una volta effettuata la prenotazione, non si potrà più usufruire del Bonus TV-Decoder di 30 euro in altre modalità.

Sarà invece possibile continuare ad accedere al Bonus Rottamazione TV che riguarda la dismissione di un vecchio apparecchio TV, ottenendo così uno sconto ulteriore fino a 100 euro per l’acquisto di un nuovo televisore compatibile con il nuovo standard.

Cosa devo fare se il decoder non dovesse risultare funzionante?

Eventuali resi per malfunzionamento dei decoder potranno essere effettuati direttamente al produttore del decoder ricevuto, presso i centri di assistenza messi a disposizione sul territorio, che provvederà alla sostituzione del dispositivo secondo i termini di legge.