L'OPINIONE "Alta Velocità. Prendiamo esempio dalla Basilicata: ecco di cosa si tratta"

Pubblichiamo l'opinione personale di Sandro Allegrini, nostro collaboratore, sul futuro delle comunicazioni ferroviarie in Umbria a riguardo anche dell'aggancio dell'Alta Velocità.

******

di Sandro Allegrini

Le vicende ferroviarie della piccola Basilicata si collegano con quelle umbre e le sovrastano per visione. La Basilicata ha preteso il Frecciarossa, mentre in Umbria si sosteneva - non da oggi, ma dai tempi della Giunta Marini - che pretendere un Frecciarossa era fuori luogo.

Imitatio di buon senso. Quando in Basilicata il Frecciarossa si concretizzò, anche l'Umbria dovette cedere e chiedere altrettanto. Media Etruria, quel terminal remoto. Ora si insiste nell’ipotizzare, e voler realizzare, un terminal fuori Regione per i Frecciarossa.Non proprio a portata di mano. Distante da Perugia circa 50 chilometri, posizionato in terra Toscana.

Dovremmo fare come la Basilicata. Anche in questa vicenda dovremmo prendere esempio, di nuovo, dalla Basilicata. In quanto, con la nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria che transiterà a 46 chilometri da Potenza in località Romagnano in terra campana, i Lucani non pensano minimamente di chiedere, in quella località, un terminal stile medio Etruria.

Vogliono potenziare la propria infrastruttura. I lucani hanno chiesto ed ottenuto il potenziamento della loro infrastruttura ferroviaria del tutto simile alla nostra Terontola-Foligno, per portare i Frecciarossa nel loro territorio in direzione Metaponto-Taranto.

Con la differenza che, mentre in Basilicata si prevedono circa 2 miliardi, da noi si propongono pochissime centinaia di milioni