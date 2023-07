Multinazionale delle Chiacchiere | I veleni sul Grande Curi, Romizi si toglie altri macigni in riva al Tevere

Il sindaco Andrea Romizi, con la sua arringa difensiva su Fb, ha cancellato sospetti, articoli odorosi di fango, sciacalli bramosi di dare un morso e fuggire via confidando in una veloce agonia e cambiato l'agenda giornaliera di Perugia che ha congelato qualsiasi progetto-cordata-ambizione di un Grande Curi ai tempi di un Grifo piccolo-piccolo. Biancorossi - in vendita - che dall'inferno della Lega Pro "pregano" con le carte bollate di tornare in serie B per via di quel Lecco, promosso, ma che avrebbe presentato documentazione in ritardo. Quelle righe, da padre di famiglia e da sindaco che si sente di avere le mani pulite, sono state la mossa vincente che il sindaco ha fortemente voluto dopo che per 48 ore in molti avevano consigliato di ignorare il tutto, talmente palese per la sua natura, da archiviare senza dare neanche una risposta. Ma lui no. Lui, quegli articoli su un progetto stadio di una cordata alternativa (a quella bocciata per via dei conti non sostenibili), da utilizzare (come scritto nella prefazione dagli investitori semi-sconosciuti istituzionalmente parlando) in una futura campagna elettorale per fare carriera politica a livello regionale e nazionale, erano intollerabili, indigesti e brutali.



Niente denuncia, ma gogna pubblica per chi ha voluto avvelenare quei pozzi che tra l'altro neanche esistono. Ma per Romizi non era ancora sufficiente: voleva ribadire che lui non è stato e non sarà (ad un anno dalla fine del mandato) un sindaco-politicante-mestierante. L'occasione giusta è arrivata nel giorno dell'inaugurazione del secondo tratto della Pista ciclabile del Tevere. Senza fare riferimenti diretti, senza fare nomi e cognomi, con classe ha scritto la parola fine sui veleni del Grande Curi.



“E’ con orgoglio, quindi, che inauguriamo oggi una parte di questo cammino, in condivisione con le associazioni e la popolazione” ha detto il sindaco "Nel passato è sempre stata diffusa l’idea che un sindaco, a fine mandato, debba lasciare un ricordo di sé tramite un’opera singola dispendiosa e mastodontica. Io non la penso così. Infatti credo che il segno più bello che un’Amministrazione possa lasciare è la riqualificazione dei luoghi, riconnettendoli tra loro come stiamo facendo per valorizzarli e restituirli alla fruibilità della città”. Tradotto: voglio essere ricordato per essere stato il sindaco dei cambiamenti urbanisti - dal centro alla periferia - per dare ai cittadini luoghi dove vivere, socializzare, lavorare e crescere come comunità. Il detto (da noi revisionato) "meglio un giorno da leoni che cento da semplice e laborioso amministratore"... non gli appartiene proprio.