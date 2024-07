INVIATO CITTADINO Sanità. Proroga su proroga, ma stavolta non si proroga

Ci scrive un assistito in riferimento alla sospensione del servizio sanitario in convenzione.

Dice: “Mi appoggiavo a una clinica accreditata e convenzionata. Da oggi, mi dicono, ti erogo la prestazione, ma devi pagare”.

Ci riferisce che così stanno le cose. La Regione dell’Umbria, non avendo deliberato i tetti di spesa del 2024, aveva con un DGR prorogato le convenzioni sino al massimo del 31/3/2024.

La precisazione. L’ASL 1 aveva precisato con nota che le convenzioni erano in proroga, fino al 31 marzo 2024, per gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 vigenti nell’anno 2023”.

Insomma, prorogo in attesa di procedere.

Ci si ricorda la nota: “in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Umbria con DGR n. 184/2023 che disponeva che al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell’ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2023, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa per l’anno successivo, si intende prorogato il presente provvedimento fino all’adozione della nuova deliberazione”.

In che misura? “I tetti di spesa per ogni mese di vacatio pari ad un dodicesimo dei tetti assegnati con il presente provvedimento e successive modifiche ed integrazioni”

Ma, purtroppo, lo sperato bando di manifestazione d’interesse non è stato pubblicato.

Ovvero, al 1° di aprile si resta sospesi. Perciò – scrive il lettore – “si auspica che in questi giorni, la Regione, al fine di non sospendere le prestazioni in convenzione con strutture private, emani o faccia emanare dalle Asl un avviso pubblico di manifestazione d’interesse, evitando ulteriori proroghe non giustificate che potrebbero instaurare notevoli contenziosi con le strutture accreditate. Per non parlare delle altre”.

E, le nuove convenzioni? Ossia a che punto siamo con la stipula di nuove convenzioni, considerando che le domande presentate sono numerose?

Per ora nessuna schiarita all’orizzonte. Alla barba della materia di tutela della libera concorrenza.

Ci dice un operatore del privato: “Personalmente mi sono mosso coi miei avvocati per vedere di perseguire inadempienze che nuocciono a noi e ai cittadini”.

Si spera che a breve si possa porre rimedio alla questione.