IL BLOG DI FRANCO PARLAVECCHIO | Comunali a Perugia, Terni non ha insegnato nulla al centrodestra: non è il momento dei cadidati di bandiera

"Franco abbiamo bisogno di un tuo commento”, mi chiede il direttore di Perugia Today in merito alle ultime elezioni ammnistrative. In realtà la mia analisi l’avevo fatta esattamente un anno fa e come vedrete è puntualmente in linea con ciò che è avvenuto. Ma prima di riproporvi il mio vecchio ma attuale articolo, mi sembra corretto fare due brevi integrazioni:



complimenti al nuovo sindaco/a di Perugia Vittoria Ferdinandi che avrà il difficile compito di riportare l’armonia in una città spaccata in due che ha vissuto una campagna elettorale dove hanno regnato le curve da stadio; troppo brutta per essere vera. Ora dovrà conservare ciò che di buono è stato fatto in questi dieci anni evitando la tentazione di “buttare via il bambino con l’acqua sporca”...



Giuste lodi anche per Margherita Scoccia che ha dimostrato competenza ed equilibrio. Il suo compito sarà anche quello di vigilare sulla stabilità dei conti, scongiurando le tentazioni antiche di far diventare il bene pubblico come l’ufficio di collocamento di quelli che vedono la politica come l’unico momento di riscatto della vita.



Ora spazio a ciò che è stato scritto da me lo scorso giugno del 2023 perché spesso le interpretazioni politiche sono semplici pensieri lineari, riservati a chi ha voglia di ascoltare.



8 giugno 2023



“Chiedetelo a quelli di Fratelli d’Italia che hanno fatto diventare il capoluogo di provincia un vero e proprio caso nazionale. La maggioranza di centro destra nell’ultima tornata elettorale si è praticamente aggiudicata quasi tutto lo scacchiere al voto tranne pochissime eccezioni. Una delle più eclatanti e schiaccianti sconfitte è stata quella di Terni, soprattutto per come è maturata. Non era facile perdere, eppure qualcuno si è veramente impegnato per raggiungere questo grande risultato…



La prima mossa geniale: non ricandidare l’ormai ex sindaco Latini. Non offrire il lasciapassare per un secondo mandato al primo cittadino uscente è sempre una mossa azzardata. Poteva rivelarsi azzeccata nel caso in cui si fosse trovato un jolly nel mazzo. Ma la carta vincente non ha sempre le sembianze di un militante di partito. Ecco la seconda mossa perdente: scegliere un candidato troppo caratterizzato, vittima inconsapevole dell’ingordigia.

Ubriacati dai sondaggi nazionali, pensavano di fare un sol boccone di tutti i partecipanti ed invece si è presentato l’outsider Bandecchi che con il ballottaggio è riuscito a rispettare il pronostico del civico nazional popolare che al secondo turno prende buona parte dei voti di chi odia l’avversario. Ingannati dalla superbia e da qualche convinzione al limite della fantascienza, i nostri eroi si sono complicati la vita da soli.



Servirà come monito per le prossime tornate elettorali, soprattutto per la scelta sul Comune di Perugia? Se continueranno ad insistere su una propria candidatura di bandiera il risultato è praticamente scontato. Forse l’intento è quello di offrire un lampo di generosità verso il Partito Democratico che vorrebbero resuscitare dalle ceneri anche se in questo momento il Pd in Umbria ha la stessa vivacità di uno zombie mentre dorme.



O in alternativa l’obiettivo potrebbe essere quello di partecipare onorevolmente per perdere le elezioni comunali con dignità, magari per dare spazio al terzo incomodo civico così come è successo a Terni. Chi pensa di imporre un candidato non ha ancora assimilato le radici culturali dell’Umbria perché i venti della vittoria passano e si trasformano mentre le idee e le proposte continuano a mettere le radici”.