Vuoti di memoria e cali di concentrazione: ecco come affrontarli in maniera naturale

Può succedere che in determinati periodi della nostra vita, magari ricorrenti nel corso dell'anno, la stanchezza o lo stress ci mettano a dura prova, causandoci dei cali di concentrazione o delle difficoltà di memoria.

Non si tratta di un problema grave, sebbene non vada preso sottogamba, perché è comunque un segnale che il nostro corpo ci manda relativamente al fatto che stiamo caricandoci di troppa fatica.

Perché si verificano i vuoti di memoria

I vuoti di memoria generalmente interessano le persone più anziane per via dell'invecchiamento cerebrale. Tuttavia, questa condizione passeggera può riguardare anche i più giovani, come per esempio gli studenti in un periodo di studio particolarmente stressate, oppure chi pratica un lavoro usurante a livello mentale. Il ritmo incessante, l'accumulo di stress e di ansia possono provocare dei “cortocircuiti “ nel cervello e ci sembra di non ricordare più nulla, come se tutto si fosse cancellato immediatamente; oppure si fatica a ricordare una nozione appena acquisita.

Le altre cause dei vuoti di memoria

I vuoti di memoria possono anche essere legati ad una routine quotidiana non corretta, come ad esempio:

Carenza di sonno : dormire male o dormire poche ore a notte non consente al nostro cervello di immagazzinare le informazioni acquisite durante la giornata. Il nostro cervello rimarrà quindi "stressato" e risulterà più difficile ricordare nuove cose;

: dormire male o dormire poche ore a notte non consente al nostro cervello di immagazzinare le informazioni acquisite durante la giornata. Il nostro cervello rimarrà quindi "stressato" e risulterà più difficile ricordare nuove cose; Alimentazione scorretta: ciò che mangiamo influisce sul nostro stile di vita, incluse la memoria e la concentrazione. Un'alimentazione sbagliata, povera di vitamine B, C e E, ma soprattutto abbondante, rallenta alcune funzioni dell'organismo causando un invecchiamento cerebrale più veloce;

B, C e E, ma soprattutto abbondante, rallenta alcune funzioni dell'organismo causando un invecchiamento cerebrale più veloce; Scarsa o assente attività fisica: fare sport, ma anche delle semplici passeggiate, aiuta il nostro corpo a rigenerarsi e mantenersi in forma anche a livello mentale. Infatti, praticare una costante attività fisica combatte l'invecchiamento del cervello.

Se tutti questi accorgimenti non dovessero bastare, è utile anche assumere, sotto consiglio medico, alcuni integratori per la memoria che supportano le normali funzioni cognitive.

In commercio esistono validi integratori per migliorare la memoria e la concentrazione. Questi prodotti sono in grado di darci una marcia in più e sono formulati grazie alla combinazione di sali minerali, vitamine, amminoacidi, estratti vegetali la cui unione ha lo scopo di migliorare e supportare le funzioni cognitive, stimolando le funzioni cerebrali. Sono costituiti da una base vegetale.

Possiamo così raggruppare le piante più usate negli integratori per la memoria e la concentrazione:

Bacopa: è una pianta medicinale utilizzata in India da più di 3000 anni. Tra le sue proprietà ha quella di migliorare la trasmissione delle informazioni tra le cellule nervose svolgendo un'azione benefica sulla concentrazione e sulle capacità di apprendimento. Contribuisce al benessere mentale favorendo la prevenzione di malattie collegate alla degenerazione cerebrale;

Centella Asiatica: utilizzata da secoli nella medicina tradizionale cinese, ha proprietà antinfiammatorie e ipotensive. Supporta la memoria e le capacità cognitive. Aiuta anche l'organismo nei casi di affaticamento, ansia, e disturbi della psiche;

Eleuterococco: conosciuto anche come ginseng siberiano, è usato in fitoterapia per le sue importanti proprietà in grado di migliorare la resistenza dell’organismo agli attacchi esterni e dallo stress e sovraffaticamento, nella stanchezza, quando è richiesta una maggiore capacità di rendimento nella attività sportiva o di concentrazione e di attenzione nello studio e durante la preparazione di esami;

Gynkgo Biloba Ginseng: originaria della Cina, questa pianta aiuta ad incrementare la resistenza naturale e la capacità di recupero dell'organismo. Inoltre stimola le attività e le capacità mentali, di logica e attenzione.

Rodiola: è una pianta che troviamo nel Nord Europa, in Asia (Siberia e Mongolia) e nel Nord America (Alaska, Canada). La sua radice ha proprietà benefiche per il nostro organismo: aumentare l'energia, la resistenza e la forza muscolare, migliorare l'attenzione e la memoria potenziando le capacità di far fronte allo stress.

Inoltre, completano la lista dei componenti anche il fosforo, il magnesio il ferro, lo zinco e lo iodio e le vitamine del gruppo B.

Consigli per la memoria e la concentrazione

In generale dobbiamo fare tesoro di tutte queste indicazioni perché la nostra salute passa da piccoli e semplici accorgimenti che possono fare una grande differenza per il benessere del nostro organismo. È necessario sforzarsi nel cambiare alcune abitudini, ritagliarsi del tempo per se stessi per praticare un hobby o qualsiasi attività che ci permetta di svagare la mente e rilassarci, ricordando di limitare il consumo di cibo e preferire una maggiore attività motoria.