Viaggiare sicuri in estate, ecco le cose essenziali da mettere in valigia per tutelare la salute

Le scuole hanno chiuso i battenti, i ritmi quotidinani rallentano per milioni di italiani e, grazie alla bella stagione, moltissime persone si metteranno in viaggio da qui alle prossime settimane per raggiungere le mete di vacanza estive. Ma cosa serve esattamente per viaggiare sicuri dal punto di vista della salute? Documenti sanitari da portare con sé, alimenti da consumare o da evitare, piccola farmacia da tenere in valigia, vaccinazioni necessarie per mete lontane... Sono questi i dubbi che affligono gli italiani prima delle partenze estive, dubbi ai quali, da sedici anni, risponde prontamente il Centro Diagnostico Italiano, che mette a disposizione gratuitamente il servizio di medicina dei viaggi per rispondere ai dubbi dei viaggiatori.

Un servizio disponibile 7 giorni su 7

Dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette dalle 17.00 alle 21.00, chiamando lo 02 48317304 è possibile confrontarsi con uno specialista del CDI per avere tutte le informazioni necessarie per viaggiare sicuri.

Quest’anno, dopo due stagioni estive contrassegnate da un’inflessione degli spostamenti a causa della pandemia, si prevede che gli italiani ritorneranno a viaggiare, prestando ancor più attenzione alla sicurezza dell’esperienza di viaggio, in luoghi vicini e lontani.

Claudio Droghetti, responsabile dell’ambulatorio medicina dei viaggi del Centro Diagnostico Italiano commenta: “Negli ultimi anni la nostra preoccupazione maggiore, accingendoci ad affrontare un viaggio, è stata quella di verificare quali fossero le restrizioni imposte dai Paesi esteri per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus e, non ultimo, avere con noi mascherine e disinfettante. Non dobbiamo tuttavia dimenticare l’ABC del viaggiatore informato, ovvero quelle regole che ci permettono di partire e affrontare l’intero viaggio in totale sicurezza. Quando si prepara la valigia o lo zaino per un viaggio di media o lunga durata, per esempio, ci si ritrova sempre di fronte all’annosa questione: che medicinali dobbiamo portare per avere la perfetta farmacia da viaggio?”

Servizio di medicina dei viaggi: i primi 15 anni

Nei quindici anni di attività di questo servizio gratuito messo a disposizione dal Centro Diagnostico Italiano, il servizio di medicina dei viaggi ha registrato una media di dieci telefonate al giorno, per un totale di oltre 1.200 consulenze telefoniche ogni anno. Sono state circa 18.000 le chiamate totali.

A rivolgersi agli specialisti per risolvere dubbi, chiedere informazioni e consigli, nell’80% dei casi sono state le donne.

Risulta sempre molto alta la preoccupazione nei confronti delle vaccinazioni: nel 60% dei casi chi si è rivolto allo specialista ha chiesto informazioni su quelle obbligatorie, quelle raccomandate e quelle consigliate, sui tempi di somministrazione e su eventuali effetti collaterali.

Altro aspetto rilevante riguarda la richiesta di consigli comportamentali per la prevenzione di punture di insetto, farmacia da viaggio, norme di igiene per alimenti e bevande, per la prevenzione di patologie da calore, da freddo e da altitudine, jet-lag. Infine, consigli per la protezione da radiazioni UV, colpi di sole, scottature ed eritemi.

Alcune domande rivolte agli specialisti sono state invece più specifiche e hanno riguardato il trattamento delle sindromi diarroiche, consigli su come comportarsi in caso di tagli, ustioni, morsi di animali, punture di meduse.

Il Centro Diagnostico Italiano (CDI)

Il Centro Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria a servizio completo orientata alla prevenzione, diagnosi e cura in regime ambulatoriale, di day hospital e day surgery nata a Milano nel 1975. È presente sul territorio lombardo attraverso un network di 31 strutture, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia, Varese, San Rocco al Porto (LO). CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite specialistiche ambulatoriali (sedi Viale Monza, Rho e Cernusco sul Naviglio). Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree terapeutiche e 1.000 persone tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e impiegati, CDI è al servizio di 400mila utenti all’anno.