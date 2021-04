Stanchezza in primavera: perché ci sentiamo così stanchi con l'arrivo della bella stagione

Succede a molte persone che con l'arrivo della primavera tendano a sentirsi stanche, senza forze, sonnolenti, con umore mutevole e abbiano difficoltà di concentrazione. Questa situazione molto diffusa si chiama comunemente “mal di primavera”, o stanchezza primaverile. La causa si rinviene nel fatto che il nostro organismo non riesce a prepararsi gradualmente al cambio di stagione, con le giornate che hanno più ore di luce anche per via dell’ora legale.

Sebbene si tratti di un disturbo passeggero, la stanchezza primaverile può rendere più difficile la vita, peggiorando lo svolgimento delle attività quotidiane. Vediamo quindi quali sono le cause e i possibili rimedi per combattere il mal di primavera.

Perché in primavera ci sentiamo sempre stanchi?

Anche senza avere specifici problemi di salute, la stanchezza primaverile è imputabile principalmente al clima che muta con il cambio di stagione, cosa che inlfuisce sull’organismo. Ad esempio, le cosiddette persone ‘meteoropatiche’ risentono maggiormente degli sbalzi di temperatura improvvisi tipici dei cambi di stagione, con l’organismo che si trova impreparato, avvertendo disturbi che possono interferire con le proprie abitudini e con il normale svolgimento delle attività quotidiane.

I sintomi della stanchezza primaverile

In che modo il cambiamento climatico influisce sulle persone? Tra i sintomi più diffusi della stanchezza primaverile possiamo trovare:

aumento della tensione nervosa,

sbalzi d'umore

disturbi del sonno,

diversa percezione dell’appetito in generale cmabiamenti nell’alimentazione.

Anche il passaggio dall’ora solare a quella legale, specialmente per chi soffre abitualmente di insonnia, può costituire un ulteriore elemento di disturbo, con una conseguente sensazione di stanchezza e debolezza che persiste per tutto il giorno.

La stanchezza primaverile, inoltre, tende a colpire chi si trova già in una condizione di stress a causa di problemi personali o impegni professionali, chi è debilitato fisicamente e chi soffre di allergie primaverili o di carenze nutrizionali, in particolare vitamine e sali minerali.

I rimedi per combattere la stanchezza primaverile

Anche se non esistono farmaci specifici per combattere la stanchezza primaverile, si può tuttavia ricorrere a rimedi naturali e integratori alimentari per aiutare il nostro organismo ad affrontare questo periodo.

Ad esempio, possono risultare utili quegli integratori a base di aminoacidi (ma anche creatina, carnitina o glutatione), vitamine e sali minerali, ma anche rimedi naturali quali ginseng, eleuterococco, guaranà, pappa reale, polline d’api, propoli, miele, lecitina di soia e olio di germe di grano.

Va detto però che queste sostanze possono causare effetti collaterali: pertanto, è bene non abusarne e parlarne sempre con il proprio medico curante.