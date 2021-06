Smettere di russare con i rimedi naturali

Il russamento è un disturbo che affigge molte persone e spesso manda in crisi le coppie: ecco come affrontarlo e migliorare la situazione con alcuni accorgimenti naturali

Molte persone soffrono di un disturbo che risulta essere un grosso problema per chi gli vive accanti: il russamento. Sono molte, infatti, le coppie costrette a modificare le proprie abitudini o che hanno finito addiritttura per separarsi anche a causa di questo fastidio arrecato durante il sonno dal proprio partner.

Per quali motivi alcune persone russano quando dormono?

I motivi per cui si russa durante la notte possono essere originati da vari fattori, tra cui:

disturbi della respirazione

sovrappeso

presenza di polipi nasali

assunzione di una postura scorretta durante il riposo

raffreddore e allergie

fumo di sigaretta

setto nasale deviato

adenoidi e tonsille ipertrofiche

altri difetti anatomici.

Di certo il russamento notturno non rappresenta in sé un problema grave, smettere di russare però, come abbiamo visto, è una necessità quando il fenomeno è tale da pregiudicare il riposo e i cicli sonno-veglia, sia di chi russa che di chi gli dorme accanto. Oltre a questo, una respirazione scorretta può comportare altri disagi, ben più seri, come le apnee notturne, vere e proprie interruzioni della respirazione che possono causare, nel lungo periodo, altre numerose patologie, tra cui quelle cardiache.

Per rintracciare le cause che portano a russare e risolvere il problema è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante o a uno specialista (roncologo), specialmente se si soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Esistono però alcuni rimedi naturali che possono aiutare a ridurre o, nei casi meno gravi, a eliminare questo problema.

Rimedi naturali per smettere di russare

Innanzitutto, è bene evitare tutte quelle abitudini sbagliate che possono peggiorare la situazione. Rinuncia quindi a fumare, riduci il consumo di alcolici e cibi grassi o difficili da digerire, soprattutto alla sera, cerca di perdere peso e fai movimento regolarmente.

Inoltre, un valido aiuto è fornito anche dall’utilizzo di un cuscino anti russamento, che mantiene la testa più alta facilitando così la respirazione.

I rimedi naturali più efficaci per smettere di russare sono:

Il cerotto nasale – che incrementa il flusso d'aria dalle narici

– che incrementa il flusso d'aria dalle narici la tisana di valeriana – che migliora la qualità del sonno

– che migliora la qualità del sonno gli olii essenziali – che con le loro proprietà decongestionanti, emollienti e disinfettanti, agiscono sulle mucose facilitando la respirazione, anche durante la notte.

Un ottimo preparato anti russamento è quello a base di olio essenziale di eucalipto, pino, ginepro e menta piperita. Mixa 25 ml di ciascuno per un preparato pronto all’uso. Potrai poi versarne alcune gocce su un panno umido da posizionare su un termosifone o una fonte di calore, oppure all’interno di un diffusore di aromi o di un deumidificatore da posizionare nella stanza da letto. In questo modo, l’effetto balsamico della miscela si diffonderà per tutta la stanza, apportando sollievo e aiutando le vie respiratorie.