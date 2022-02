Benessere mentale, il decalogo per non tralasciare la salute psichica

Siamo giustamente molto attenti alla nostra salute fisica, specialmente in tempi come quelli che viviamo. Cerchiamo di seguire un’alimentazione sana e sostenibile, di concederci attività ricreative, di allenare la mente, etc... Ma alla salute mentale, però, quante persone dedicano un punto nella lista di propositi all’inizio dell’anno? Sicuramente poche... Unobravo, servizio di psicologia online con un team di oltre 1200 psicologi in Italia, ha stilato un decalogo di propositi per prendersi cura della propria mente per stare bene con se stessi e con chi ci circonda ogni giorno.

Il decalogo del benessere mentale

Ecco i punti evidenziati dal team di professionisti di Unobravo:

1. Interpretare le emozioni - Che sia gioia, rabbia o frustrazione, ogni emozione scaturisce da un pensiero o un comportamento: è importante comprendere cosa si sta provando, soprattutto in presenza di qualcosa che provoca un dolore emotivo.

2. Combattere lo stress e prendersi delle pause - Esistono alcuni campanelli d’allarme ai quali bisogna prestare attenzione, come mal di testa o di stomaco, insonnia, impazienza o irascibilità.

3. Investire più tempo sulle persone che dedicano il proprio tempo all’altro e ne comprendono pienamente i bisogni.

4. Imparare a dire di no.

5. Dormire a sufficienza - Una parte importante della nostra salute mentale dipende dal sonno.

6. Non incolpare se stessi se qualcosa va storto - Comprendere cosa non ha funzionato è il primo passo per stare meglio quanto prima, e poter ricominciare in serenità.

7. Smettere di giudicarsi - Ogni giorno è diverso e ci adattiamo alle situazioni che si presentano non riuscendo sempre ad avere lo stesso risultato: è importante riconoscersi anche fragili e imperfetti.

8. Coltivare l'auto-compassione - Incoraggiarsi è un ottimo modo di migliorare la salute mentale: dobbiamo avere per noi la stessa cura che avremmo per una persona cara che ha un momento di difficoltà.

9. Avere cura dei rapporti sociali - L’uomo è un essere sociale che si realizza anche tramite le relazioni con gli altri: è importante coltivarle.

10. Iniziare un percorso di psicoterapia - Proprio come per i problemi di salute fisica è importante rivolgere l’attenzione al benessere mentale, affidandosi a un esperto che indirizzi ognuno verso il metodo più adatto a ciascuna esigenza: dalla terapia della parola a quella comportamentale, e molte altre.

La consepevolezza della salute mentale

“Negli ultimi anni, complici la pandemia e un maggior interesse del pubblico generale, è fortunatamente aumentata la consapevolezza verso il tema della salute mentale, essenziale per condurre uno stile di vita equilibrato e felice - commenta Danila De Stefano, CEO Founder di Unobravo e psicologa -.

Per tante persone il benessere mentale è diventato una priorità, ma purtroppo gli investimenti mondiali in materia ammontano appena al 2% delle risorse totali impegnate nel settore sanitario. Invece puntare sulla salute della mente favorirebbe anche l’economia mondiale: secondo un rapporto dell’OMS del 2019 sono dispersi un trilione di dollari annui per cause riconducibili a disturbi depressivi e d'ansia, e sono più di 264 milioni le persone costrette a confrontarsi ogni giorno con i relativi sintomi. Non solo: i dati mostrano come il suicidio sia purtroppo la seconda causa di morte tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Con la campagna social appena lanciata “Buoni propositi abbandonati” e i graffiti ecologici che hanno invaso Milano, Unobravo invita tutti ad avere cura di se stessi, riconoscendo i momenti di difficoltà e affidandosi a uno psicologo.