"Autumn blues", come superare quello stato d'animo negativo che ci porta la stagione autunnale

Ormai l'autunno è arrivato senza farsi troppi problemi, con temperature scese a picco in poche ore e giornate grige e uggiose. La voglia di alzarsi dal letto al mattino è pari a zero: il desiderio continuare a godere del tepore della prima copertina dopo mesi di calura, sembra essere l’unico slancio vitale in una stagione che ammorba la mente, rattrista i pensieri, avvilisce il fisico. L’autunno chiama si ha la sensazione che il corpo sia come rallentato e annoiato per il resto di una giornata segnata da un’insopportabile fiacca.

Le nostre nonne attribuivano questo malessere al semplice cambio di stagione, ma ora la tendenza a inglesizzare tutto ci suggerisce il termine ‘autumn blues’, una sorta di tristezza latente a cui basta qualche goccia di pioggia e il buio dei pomeriggi per esplodere.

Il problema risiede nel fatto che non ci prendiamo più i tempi fisiologici di cui vremmo bisogno. Infatti, ci vuole pazienza per abituarsi ai ritmi delle stagioni che si susseguono. E poi serve la conoscenza, utile per mettere in atto qualche accorgimento che ci accompagni al passaggio verso la stagione più fredda. Daniele Tarozzi, Lifestyle e Trainer Coach, ha spiegato a Today come intervenire a monte, lavorando sullo stile di vita che ci porta sconforto e apatia, controllando la dieta e valorizzando i benefici apportati da semplici abitudini alimentari, ottime regole di un salutare stile di vita.

Autumn blues, i disturbi

“Con l’autunno le giornate si accorciano e ciò determina un cambiamento ormonale dettato proprio dalla diminuzione della luce del sole”, afferma Daniele Tarozzi entrando nel dettaglio del malessere tipico di questa stagione: “A ciò si aggiunga che questo periodo coincide con la fine dell’estate, delle vacanze, passaggio di per sé che non facilita le emozioni positive. Con la ripresa del lavoro del lavoro, della scuola, coincide, dunque, il passaggio stagionale che comporta l’inclinazione ormonale”.

Sul piano fisico e mentale, i disturbi possono avvertirsi sin dal mattino per cause riconducibili a livelli di cortisolo molto alti. “Il cortisolo è un ormone che attiva nel cervello un neurotrasmettitore, l’adrenalina, che getta in uno stato di ansia, fretta, angoscia. Quando cala l’adrenalina, salgono, invece, la dopamina e la serotonina, neurotrasmettitori della creatività e del benessere”, precisa l’esperto: “In questa fase autunnale in cui il ciclo circadiano non favorisce l’energia e si tende ad acuire le emozioni negative, bisogna cercare di produrre quelle sostanze modificando la chimica del cervello al fine di produrre quelle sostanze che aiutano a vedere il classico bicchiere come mezzo pieno”.

L’importanza di bere un bicchiere d’acqua al mattino

Questa preziosa abitudine da prendere è proprio ‘facile come bere un bicchiere d’acqua’: “Studi recenti hanno confermato che per ripristinare al meglio la condizione del cervello e passare da uno stato di tristezza, depressione e stanchezza a uno di vitalità, energia, creatività, al mattino appena svegli è fondamentale idratarsi con uno più bicchieri d’acqua”, argomenta Tarozzi che indica la sana abitudine di bere al risveglio così da riequilibrare la quantità d’acqua che il nostro organismo consuma nelle ore notturne per riparare le cellule. “A chi non l’ha mai fatto fino ad ora consiglio di iniziare con gradualità, partendo da una piccola quantità d’acqua al giorno per poi aumentarla giorno dopo giorno fino ad arrivare a due, tre bicchieri a stomaco vuoto”, dice Tarozzi.

I benefici di bere al mattino sono evidenti, primo tra tutti l’accelerazione del metabolismo: “L’acqua attiva la termogenesi e quindi aumenta il metabolismo del 30% per una finestra di 40 minuti: ciò significa che il consumo di calorie per quel lasso di tempo è aumentato del 30%, fino ad arrivare a un’efficienza metabolica che alla fine della settimana fa bruciare varie centinaia di calorie in più”, assicura il trainer coach. Inoltre, bevendo si idratano i dischetti intervertebrali, quindi si migliora la condizione della colonna vertebrale dopo tante ore di sonno durante le quali il corpo è stato sdraiato a letto, aspetto essenziale per l’attività fisica e quindi per evitare problemi alla schiena”.

L'importanza di una buona e sana colazione

Esiste la dieta ideale da seguire per contrastare l’autumn blues? Anche qui si parte dalla colazione che non va assolutamente consumata in modo sbrigativo, ma va considerata il pasto più importante della giornata. Come tale, deve apportare il giusto equilibrio di tutti i nutrienti. “Considerando che le ore di sole e di luce influiscono anche sul metabolismo e sulla velocità di bruciare calorie incrementando massa magra e consumando massa magra, la colazione al mattino è fondamentale” dice Tarozzi: “Deve essere abbondante e bilanciata, quindi deve avere dei macronutrienti miranti a stabilizzare la glicemia per evitare che l’organismo produca cortisolo, l’ormone della depressione. Va tenuto presente che gli zuccheri la alzano, mentre le proteine e i grassi tendono a stabilizzarla. Gli altri pasti, invece, dovrebbero essere via via meno importanti, soprattutto la cena, visto che di notte non si consumano e il rischio è quello di ingrassare e svegliarsi appesantiti al mattino”.

Cosa mangiare? I consigli per una dieta equilibrata

Una dieta equilibrata deve comprendere ogni nutriente, con particolare attenzione al tipo e alla quantità. “Per i carboidrati, via libera a quelli con un basso indice glicemico come pane nero, di segale e in generale ai cibi integrali a cui vanno aggiunte proteine magre (yogurt greco, per esempio) e grassi ‘buoni’ (come olio d’oliva frutta secca, avocado)” consiglia Tarozzi: “Non devono poi mancare le fibre, quindi frutta e verdura preferibilmente di stagione, sia cruda che cotta”. Per quanto riguarda le quantità “Il mio suggerimento è quello di guardare a un piatto e dividerlo idealmente in due. Metà deve essere riempito da fibre, l’atra metà va diviso in tre spicchi: uno di carboidrati a basso indice glicemico, uno di proteine magre, uno di grassi buoni”, afferma l’esperto.

Ultimo accorgimento, che ripeteremo fino allo sfinimento, è quello di svolgere attività fisica costante e regolare: “Tutti gli studi confermano i benefici straordinari che si hanno tra i 20 e i 30 minuti di attività fisica intensa: indipendentemente dall’età l’esercizio attiva i fattori di crescita cerebrale, aumenta il metabolismo bruciando massa grassa, drena il cortisolo e fa aumentare dopamina, serotonina e endorfina, straordinari antidepressivi naturali”, racconta Tarozzi: “Per ‘intensa’ si intende un tipo di attività che attivi la sudorazione, quindi una corsetta o la famosa camminata veloce va benissimo. Determinante è la costanza e la gradualità”.