Cinque consigli per affrontare la sindrome da rientro dalle vacanze estive

Settembre per la maggior parte delle persone significa ripartenza e nuovo inizio, fine delle vacanze e rientro alle responsabilità del quotidiano. Accade ogni anno, archiviate le giornate in spiaggia e ritornati alla routine quotidiana, che stress, difficoltà a concentrarsi, umore nero e tristezza si facciano sentire: è la “sindrome da rientro”, la "post vacation blues" che colpisce le persone che manifestano difficoltà di adattamento ai cambiamenti, nonché al rientro alla vita di tutti i giorni dopo un periodo di disconnessione e hanno necessità di ritrovare il proprio equilibrio.

Gli italiani affetti da ansia da rientro

Per un italiano su 2, come evidenzia uno studio di In a Bottle, il rientro dalle ferie è all’insegna dell’ansia e della preoccupazione. Già durante gli ultimi sgoccioli delle ferie, circa 6 italiani su 10 evitano di pensare alla solita routine che li aspetta, quella casa-lavoro lavoro-casa. Gli altri pensieri da scacciare sono le ansie del posto di lavoro (57%), il ritorno alla vita da pendolare (42%) e la sveglia al mattino (27%). Tra i primi “malesseri” accusati al rientro dalle ferie, un italiano su 3 (34%) si scopre non ancora pronto psicologicamente e il 18% avverte quella svogliatezza e poca concentrazione tipica di chi si lascia alle spalle un periodo di break lavorativo e carente di impegni.

Come affrontare la sindrome da rientro dalle ferie

Secondo gli esperti, per superare la “post vacation blues”, è fondamentale mantenere uno stile di vita sano, a partire da una corretta idratazione, una dieta equilibrata con il giusto apporto di vitamine e minerali. In particolare, il magnesio costituisce è un aiuto per la concentrazione. Questo minerale, infatti, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento – che potrebbe essere causata dalla difficoltà a ri-adattarsi ai ritmi cittadini frenetici ed incalzanti – e a ritrovare la determinazione. Per chi vuole godere dei benefici dei sali minerali o, semplicemente, desidera idratarsi abbinando il gusto della frutta all’acqua, vi sono in commercio anche acque minerali al sapore fruttato e con l'aggiunta di magnesio, capaci di rigenerare positivamente non solo l’organismo ma anche la mente e il gusto.

L’assunzione di questo importante sale minerale passa anche attraverso fonti alimentari come le verdure a foglia, i legumi, la frutta secca a guscio e i cereali integrali.

Cinque consigli per tornare in forma mentale e fisica dopo le vacanze