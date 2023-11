Educazione alimentare e consumo responsabile: un incontro per i giovani a Perugia

«Abbiamo voluto riflettere sull’importanza cruciale dell’educazione alimentare per i nostri giovani. I nostri ragazzi sono il futuro e fornire loro una base solida di conoscenze sull’alimentazione è un investimento in un mondo più sano e sostenibile. L’educazione alimentare non riguarda solo ciò che mettiamo nel nostro piatto, ma anche la consapevolezza di come le nostre scelte influenzano la nostra salute e l’ambiente” ha detto il presidente di Cia Umbria Matteo Bartolini, durante l’incontro “L’importanza dell’educazione alimentare e al consumo nei giovani” che si è svolto venerdì 24 novembre nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri.

Partendo dai punti cardine del Mercato agricolo del venerdì dell’Arco Etrusco che si svolge in piazza Puletti a Perugia e ospita in piazza i produttori agricoli della filiera corta, l’incontro è stato un dibattito aperto sul valore dell’alimento, in chiave di agricoltura e valorizzazione dei prodotti made in Umbria.

“Dobbiamo parlare ai consumatori del futuro, l’importanza di una dieta bilanciata, sostenibile e rispettosa delle risorse è fondamentale per il loro benessere e per quello del pianeta. - ha continuato Bartolini - In un’epoca in cui l’accesso a informazioni e cibo è vasto, incoraggio tutti noi a essere modelli positivi e a trasmettere una cultura alimentare basata sulla conoscenza, il rispetto e la responsabilità”.

Oltre al presidente Bartolini sono intervenuti all’evento Rolando Marini, pro rettore dell’Università per Stranieri, Beatrice Tortora presidente Spesa in campagna, Gianluca Tuteri, vice sindaco Comune di Perugia, Maria Antonietta Ruggeri psicopedagogista Asl 2, Martina Ascani biologa nutrizionista, Marta Boriosi dirigente IIS Patrizi – Baldelli – Cavallotti di Città di Castello e Federico Sisti segretario generale Camera di Commercio.

Presenti gli alunni e gli insegnanti di due classi dell’istituto Ugo Foscolo mentre in piazza Puletti, durante il Mercato dell’Arco Etrusco, una classe delle elementari del Tiglio ha fatto dei laboratori didattici con le fattorie didattiche.