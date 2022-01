Il workout perfetto per tornare in forma dopo le feste (e non solo): ecco i 5 esercizi da fare

Dopo le festività è normale per tutti ritrovarsi qualche chilo di più addosso o se non altro la sensazione di gonfiore e qualche senso di colpa per aver esagerato con panettoni e pandori. Come agire allora? Esistono degli esercizi idonei a farci tornare in fomra rapidamente dopo le feste?

Innanzitutto, come afferma Stefania Sugarfree, trainer da oltre 127mila follower su Instagram, punto di riferimento per il fitness online al femminile, per imparare a stare bene sempre bisogna sapere che “l’esercizio fisico dovrebbe essere una costante nel corso di tutto l’anno”. La coach, ideatrice del programma di allenamento e della community GoGirl, non vuole crere illusioni: “Il fitness non può essere considerato solo come un’attività compensatoria per rimediare agli sgarri delle feste. L’attività fisica a breve termine non porta benefici duraturi nel tempo, i miglioramenti si ottengono sul lungo periodo, sono frutto di un programma continuativo”.

I tre "comandamenti" del fitness

Se gennaio è il momento ideale per stilare una lista di buoni propositi, è anche un’ottima occasione per avvicinarsi all’allenamento, se non lo si pratica abitualmente. “Il primo step consiste nel creare una routine che preveda del tempo da dedicare all’esercizio fisico” suggerisce l’autrice del libro “Il Metodo GoGirl. Come il fitness mi ha cambiato la vita e quella di migliaia di donne come te”, edito da Red Edizioni e disponibile in tutte le librerie fisiche e virtuali.

Il secondo passo è la pianificazione. Stabilire a monte quante sedute di allenamento fare a settimana, scegliendo anche i giorni e la fascia oraria preferita: “Solo così è possibile seguire un programma di allenamento in linea con gli obiettivi che ci si prefissa - prosegue Stefania Sugarfree - È per questo che ogni mese nella mia community condivido un piano di workout dettagliato con consigli e tanto altro per aiutare quante più donne possibili a raggiungere la forma migliore e desiderata”.

Terzo comandamento: stop alla noia e benvenuta allegria, inizia ad allenanarti! Per farlo, la modalità di allenamento consigliata dalla fitness instructor è il PHA - Peripheral Heart Action, acronimo di “azione periferica del cuore”: “È un training a circuito perfetto per le donne perché favorisce la circolazione alternando esercizi per la parte inferiore a quella superiore, coinvolgendo anche l'addome. In questo modo si forza il sangue a passare in successione da un distretto muscolare all'altro, contrastando la pigrizia del ritorno venoso e favorendo il drenaggio dei liquidi”.

Quanti allenamenti a settimana?

Secondo la fitness coach per aiutare il buon umore ci vogliono 4 allenamenti settimanali di 40/50 minuti circa + 1: “Il mio suggerimento è quello di inserire un’attività cardiovascolare, corsa o camminata, nei giorni in cui non ci si allena. Il workout, l’allenamento cardiovascolare e il riposo hanno la stessa importanza e non curarne uno vorrebbe dire dimezzare i risultati.

Ultimo, ma non per importanza: consiglio di tenere traccia mensilmente dei progressi fatti. È fondamentale potersi dire “brava!” vedendo quanta strada è stata percorsa. Si avrà così il giusto mood per approcciare il successivo workout, sicura di poter fare qualunque cosa ormai forte dei risultati raggiunti”.

Proposta di allenamento, gli esercizi da fare

Da considerare 5/6 round con 40 secondi di riposo.