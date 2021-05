Pancia piatta senza fatica con un semplice esercizio giapponese

Il metodo per tonificare l'addome inventato da un medico della postura, il giapponese Toshiki Fukutsudzi, che assicura risultati visibili in poche settimane con il minimo sforzo

Speialmente con l'avvicinarsi dell'estate, con il corpo più scoperto e l'immancabile prova costume, molti di noi non riescono a fare pace con quelle antiestetiche "maniglie dell'amore" e quella pancia sempre gonfia. Si tratta di inestetismi ostici da eliminare, specialmente nel breve tempo che ci separa dall'inossare il bikini.

Per ottenere risultati soddisfacenti, infatti, bisognerebbe mangiare sano e allenarsi regolarmente con attività specifiche (le più indicate sono le attività cardio come la corsa, il salto alla corda, il tapis roulant, esercizi specifici per l'addome).

Facciamo un passo indietro: vediamo che cosa causa l'insorgenza di questi problemi.

Le cause dei cuscinetti sul girovita

L'eccesso di adipe che si concentra sul girovita può dipendere da vari fattori: sovrappeso, alimentazione sbagliata, sedentarietà. Il grasso localizzato sulla pancia viene chiamato grasso viscerale ed è quello più pericoloso per la salute perché maggiormente associato a malattie cardiovascolari, disturbi metabolici, diabete.

Anche chi segue una dieta equilibrata e fa regolarmente esercizio fisico tende ad accumulare la fastidiosa pancetta. Se allora una sana almentazione e il giusto movimento non bastano, arriva in nostro aiuto un antico esercizio giapponese che non richiede nemmeno molto sforzo o l'esecuzione di mille addominali al giorno.

A parlarne per primo fu il medico giapponese Toshiki Fukutsudzi, l'ideatore di questo metodo che aiuta ad ottenere (forse in modo più facile) una pancia più tonica, inoltre migliora anche la postura. Sono sufficienti pochissimi minuti al giorno e un attrezzo.

Come nasce il metodo

Secondo Toshiki Fukutsudzi uno dei principali motivi responsabili dell’accumulo di grasso sulla zona addominale è proprio la cattiva postura. Il medico, esattamente specialista posturale, dopo 10 anni di valutazioni e ricerche, ha constatato con questo esercizio, non solo l'efficacia sulla postura, ma sostiene che questo metodo sia molto utile anche per ridurre problemi intestinali. Vediamo in che cosa consiste

L'esercizio giapponese per la pancia piatta

Eseguire questo esercizio è davvero molto semplice e richiede pochissimo tempo: non servono sforzi, l'importante piuttosto è rilassarsi (esattamente questo) in una determinata posizione. Si può usare un asciugamano arrotolato, un cilindro di gommapiuma o il foam roller e stendersi su di un tappetino, schiena a terra e pancia in su, bisogna posizionare uno dei tre strumenti nella nella zona lombare, quindi nella curva della schiena. Quindi, in poche parole, dobbiamo stare distesi sul foam roller.

Bisogna distendersi con le gambe ben tese e con i piedi verso l’interno, gli alluci devono toccarsi. Anche le braccia vanno stese sopra la testa, con i palmi rivolti verso il basso. I mignoli devono toccarsi. Ecco fatto: bisogna tenere questa posizione per 5 minuti. Dopo qualche settimana di allenamento i risultati dovrebbero cominciare ad essere ben visibili. Secondo il suo ideatore, questo esercizio vanta diversi benefici, aiuta a distendere muscoli e nervi della schiena evitando dolori causati da cattiva postura e favorendo la tonicità dell’addome.