Sport adatti alle donne in base all'età, ecco come scegliere

Che l'allenamento, se praticato in modo sano, apporti numerosi benefici al nostro organismo è risaputo, ma non bisogna viverlo come un dovere, piuttosto come un piacere. Ci possono essere tanti obiettivi per allenarsi: dimagrire, mantenersi in forma, migliorare la propria salute, rimanere attivi, è utile per rilassarci, per scaricare le tensioni, migliorare il tono muscolare e tanto altro ancora.

Praticare uno sport che ci piace è infatti importantissimo: scegliere un’attività che ci diverta è il miglior incentivo a mantenere il nostro impegno con costanza, specialmente quando siamo sommersi dagli impegni della vita quotidiana o o siamo poco motivati.

Esistono degli sport che ci permettono di raggiungere ottimi risultati e contemporaneamente divertirci, sport adatti a chiunque e perfetti anche per le donne di qualsiasi età. Vediamo quali sono

Sport: bisogna sceglierli in base all'età?

Il corpo umano cambia con il passare del tempo. Come riporta Tgcom24, fino ai 35 anni siamo nel pieno della resistenza fisica, per cui possiamo dedicarci a tutti gli sport che desideriamo, anche quelli più estremi (sci, arrampicata, CrossFit). Dopo i 35 e fino ai 45-50 il discorso cambia. Il metabolismo si fa più lento, la resistenza alla fatica e le capacità di recupero diminuiscono. Dunque, è bene garantire la sicurezza dagli infortuni orientandosi su attività più dolci: le attività aerobiche come la corsa, la bicicletta e il nuoto sono l'ideale, ma possiamo cominciare a provare qualche disciplina che, oltre ad allenare il corpo, aiuti a rilassare la mente. Per le donne più dinamiche, esistono allora forme di fit-dance, oppure gli intramontabili Pilates o lo yoga. Dopo i 55 anni l’equilibrio fisico di una donna diventa ancora più delicato: l’ideale è dedicarsi allo stretching, al Pilates, allo yoga e al nuoto un paio di volte a settimana, oltre a lunghe passeggiate a passo sostenuto con altrettanta frequenza.

Per rinforzare i muscoli

Andare in palestra e sollevare pesi fa male? A tutte piacerebbe avere un corpo tonico e in forma, ma poi è diffuso il timore, praticando le discipline ad alta intensità, di ritrovarsi con una muscolatura troppo sviluppata e mascolina. Questa convinzione è errata, perché quando utilizziamo pesi il risultato finale di un allenamento ben riuscito sarà lo sviluppo della muscolatura e la diminuzione della massa grassa. L’aumento di volume che si riscontra negli uomini non è dovuto tanto al lavoro fisico, ma piuttoso all’azione degli ormoni maschili, a cominciare dal testosterone. Dato che le donne non producono questi ormoni, se non in piccole quantità, non c'è nessun periocolo di ottenere l'effetto "big Gym".

Dimagrire

Quando l'obiettivo di ogni sforzo è quello di perdere peso, l’ideale è dedicarsi a discipline aerobiche e cardio. In generale si può dire che gli allenamenti ad alta intensità sono più efficaci nel bruciare calorie rispetto a quelli a bassa intensità.

Stretching

Con qla pratica dello stretching si possono mantenere l’allungamento dei muscoli e la buona salute delle articolazioni. Qualche esercizio di stretching deve sempre far parte del riscaldamento e della fase di defaticamento al termine dell'allenamento, ma si può anche praticare come disciplina a sé.