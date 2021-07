Nuotare come una sirena, la tendenza dell'estate 2021

Ammettiamolo, tutti noi studiando a scuola l’Odissea o anche solo guardando il cartone animato di Ariel, o, ancora, il film “Una Sirena a Manhattan" di Ron Howard, siamo rimasti affascinati da queste creature meravigliose. E magari abbiamo sognato di essere come loro, per un giorno.

Bene, oggi queste suggestioni mitiche e cinematografiche possono diventare realtà grazie al Mermaiding (letteralmente “muoversi come una sirena"): una pratica acquatica che permette di nuotare come nelle favole indossando una coloratissima coda da sirena. Non si tratta solo di una moda del momento, ma è diventato un vero e proprio sport.

Marmaiding, dove nasce?

Il Mermaiding debutta nel 2004 a Manila, nelle Filippine, come forma di spettacolo e metodo per insegnare a nuotare alle bambine; da qui è diventato una vera e propria disciplina acquatica: sull’Isola di Borocay è nata, infatti, la prima PMSA (Accademia filippina del nuoto stile sirena). In Europa il trend è arrivato successivamente grazie alla "Sirena Mediterraneas Academy" di Terragona, in Spagna, che offre corsi con basi di apnea, tecniche di respiro, volteggi in acqua e consigli per nuotare in sicurezza e pratiche di rilassamento. Anche in Italia esistono oggi diverse "scuole per sirene" che insegnano la disciplina del Mermaiding, una via di mezzo tra il divertimento e il corso di nuoto.

Quali sono i benefici?

Il Mermaiding non è solo una forma di divertimento o espressione artistica, ma un vero e proprio sport: un modo originale e piacevole per allenarsi in acqua e restare in forma. Ci sono corsi divisi per livello: intro, basic, advanced. Qui si insegna a nuotare con indosso una coda in lycra che racchiude il corpo dai fianchi ai piedi e termina con una monopinna, compiendo movimenti fluidi del bacino e tenendo le gambe unite, come se fossero una pinna caudale. La monopinna consente ad ogni pinnata spostamenti subacquei veloci e dinamici: così viene attivata tutta la catena muscolare e scheletrica inferiore del corpo, dando potenza alla spinta senza alcuno sforzo per la schiena. Se praticato con costanza e dedizione, questo sport apporta una vasta serie di benefici, sia fisici che mentali.

A svolgere il lavoro maggiore, come abbiamo detto, è la zona bassa del corpo, a partire dall’anca: in questo modo si ha un rafforzamento dei polpacci e muscoli dorsali, oltre a una tonificazione dei glutei e degli arti inferiori. I movimenti, compiuti in acqua senza l’ostacolo della forza di gravità, migliorano la flessibilità delle caviglie e la fascia lombare della schiena. Il movimento mette in azione anche le spalle, il busto e gli addominali che vengonono coinvolti partecipando attivamente all'esercizio fisico soprattutto durante le figure di nuoto laterale. Ad essere coinvolta è anche la respirazione. La ventilazione è, infatti, una delle lezioni più importanti del corso con le tecniche yoga di rilassamento, poichè insegna a prolungare le fasi di apnea, migliorando la respirazione. Infine, il Mermaiding agisce positivamente anche a livello psicologico: nuotare come una sirena aumenta la consapevolezza e l'autostima, e aiuta a liberarsi da blocchi e paure.