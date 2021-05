Interno coscia e glutei tonici: ecco gli esercizi giusti

Con l'estate, inveitabilmente, si avvicina il momento in cui ci vestiremo di meno e il nostro corpo sarà più esposto agli sguardi esterni. Molte persone si sentono a disagio per questo motivo, perché non si ritengono sufficientemente adeguate con la propria forma fisica.

Una zona del corpo femminile in particolare che tende ad accumulare grasso è l'interno coscia. I muscoli presenti in questa parte del corpo sono i cosiddetti adduttori, che sono fondamentali per svolgere normali azioni quotidiane, come abbassarsi e alzarsi. Questi muscoli con il passare degli anni, però, tendono a perdere tono ed elasticità, ecco perché dovrebbero essere allenati attraverso esercizi mirati e specifici. Ma non sempre è facile capire quale training sia più adatto alle varie zone del nostro corpo per modellare e migliorare gli intestetismi nei punti giusti.

La buona notizia è che c'è ancora tempo per la prova costume: per trasformare questo punto critico bisogna provare esercizi ad hoc accompagnati da una dieta equilibrata. Nel giro di quattro-sei settimane, secondo gli esperti, è possibile avere gambe snelle e sode. Vediamo allora alcuni consigli.

Apertura gambe

Il primo esercizio sembra semplice ma richiede un po' di forza: distesa a terra, alza le gambe tese, a 90 gradi rispetto al pavimento, con la schiena ben appoggiata a terra. Apri le gambe senza muovere il bacino, le punte dei piedi tirate e gambe sempre dritte. Ritorna nella posizione di partenza e ripeti per almeno 20 volte.

Slanci laterali

Un esercizio facile sono gli slanci laterali. Posizione di partenza: sdraiata prima sul fianco destro, con il gomito appoggiato a terra e la mano che mantiene la testa.

Da qui, solleva la gamba destra tesa, e muovila su e giù, mantenendo il piede a martello. Ripeti con l'altra gamba. Gli slanci, poi, possono essere eseguiti anche da in piedi, dalla posizione eretta e con le gambe unite, cerca di mantenere l'equilibrio e fai delle alzate laterali, prima con una e poi con l'altra gamba. Ripeti per 20 volte a gamba.

Sumo squat

Oltre ai classici squat, ideali per allenare i glutei, ci sono anche i sumo squat, che oltre ad allenare questi ultimi ci consentono di lavorare anche sull'interno coscia. Posizione di partenza in squat, ossia con le gambe leggermente divaricate, le ginocchia piegate a 90° e la schiena dritta. L’unica differenza è che nel sumo squat la punta dei piedi è rivolta verso l’esterno, le gambe sono un pò più divaricate e la discesa è poco più profonda. Quindi, da questa posizione, muoviti su e giù facendo attenzione a non inarcare la schiena e mantenendo gli addominali sempre contratti. Ripeti per 20 volte.

Affondi laterali

Anche gli affondi laterali sono degli esercizi utilissimi per l'interno coscia, oltre che per tonificare i glutei. Per eseguirli correttamente, parti dalla posizione eretta con le gambe unite. Da qui, esegui un affondo laterale divaricando prima la gamba destra sul lato destro, e piegando il ginocchio opposto. Scendi e poi torna alla posizione di partenza. Esegui lo stesso movimento verso sinistra, quindi scendi verso sinistra divaricando la gamba e piega il ginocchio destro. Ripeti 15 volte per gamba.

L'ideale è far precedere a tutti gli esercizi una breve fase di riscaldamento generale, per evitare di incorrere in strappi e contratture.