Fasce elastiche fitness: i benefici di questo attrezzo utilissimo e senza ingombro

Per chi ha poco tempo per allenarsi in palestra ma vuole comunque mantenersi in forma in modo efficace, le fasce elastiche rappresentano un motodo di allenamento comodo e davvero pratico, che si può scegliere di portare co sé anche in outdoor.

Quando si inizia a usarle si notano subito benefici e vantaggi che derivano da questi strumenti semplici ma, al contempo, estremamente versatili, convenienti, efficaci e sicuri.

Inoltre, le fasce elastiche ci permettono di lavorare sulla resistenza, aspetto che incide postivamente proprio sulla salute, riducendo la probabilità di infortuni durante l’attività fisica, migliorando la capacità cardiovascolare e il sistema immunitario e aumentando la massa muscolare e la forza.

L'unica cosa da non trascurare è che, per essere efficaci, le fasce elastiche vanno usate con costanza e continuità. Come per tutti gli sport, infatti, i vantaggi e i benefici che derivano dall’attività fisica diventano visibili solo se questa entra a far parte della nostra routine settimanale (o ancora meglio, giornaliera).

Vediamo allora quali sono i principali benefici per chi sceglie di allenarsi continuativamente con le fasce elastiche fitness.

1. Adattabilità a più livelli di intensità di allenamento

Tra i benefit che derivano dall’allenamento con le fasce fitness c'è quello che sono disponibili in diversi livelli di resistenza (leggera, media o forte). Sono quindi l’ideale sia per chi è alle prime armi che per chi è già allenato, permettendo di aumentare in modo graduale e mirato il proprio allenamento e di aumentare o diminuire la resistenza durante gli esercizi in base alle necessità.

Inoltre, per gli sportivi professionisti si possono utilizzare fasce elastiche multiple per aumentare la difficoltà e rendere l’allenamento più intenso.

2. Allenamento per tutto il corpo

Le fasce elastiche fitness risultano efficaci per allenare qualunque muscolo o gruppo muscolare del corpo. Se, per esempio, vuoi rinforzare i muscoli delle gambe, basterà utilizzare le fasce elastiche durante gli squat per raggiungere più velocemente il tuo obiettivo.

Inoltre, ti permettono di provare nuove e diverse routine di allenamento, dato che si possono usare in tantissimi modi diversi.

3. Lavoro di “squadra”

Le fasce elastiche fitness si rivelano eccellenti di per sé, ma possono essere anche utilizzate efficacemente in sinergia con altri attrezzi sportivi. Ad esempio, assieme ad un manubrio ti permetteranno di allenare i bicipiti in modo più veloce ed efficiente. L’importante però è assicurarsi sempre di non esagerare.

4. Allenamento in movimento

Come già accennato, le fasce elastiche fitness sono anche ideali da usare fuori casa. Grazie alle loro dimensioni ridotte e al peso minimo, infatti, possono essere trasportate in borsa o in valigia senza problemi, permettendoti di allenarti anche all’aperto o in qualunque altra situazione (come ad esempio in una camera d’albergo).

5. Zero ingombro

Chi ama l’home fitness ma ha poco spazio in casa, con le fasce elastiche fitness risolverà il problema dell'ingombro, avendo a disposizione una vera palestra.

Le fasce elastiche, infatti, sono lo strumento fitness ideale se non dispone di un luogo sufficientemente grande per realizzare una palestra in casa: servirà solo un po’ di spazio per eseguire gli esercizi in sicurezza. Inoltre, dopo averle utilizzate basterà ripiegarle e riporle in una sacca o in un cassetto, così da averle sempre a portata di mano senza ingombrare.