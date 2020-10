Cinque consigli pratici per innalzare le difese immunitarie

In questo difficile 2020 la massima attenzione è ancora posta sull'emegenza salute. Con l'epidemia di Covid ancora attiva, infatti, in concomitanza con l'arrivo dell'autunno si possono presentare quei piccoli malanni tipici di questa astagione, che però possono confondersi spesso con alcuni dei sintomi tipici del Coronavirus e gettarci nell'ansia. Mai come quest'anno, allora, è importante aiutare le nostre difese immunitarie a difendere il nostro corpo dai possibili agenti patgeni esterni.

Vediamo allora i consigli della prof. Michela Barichella, Dietologo e Presidente Brain and Malnutrition in Chronic Diseases Association, per affrontare al meglio il cambio di stagione e il ritorno in comunità, tra scuola e lavoro.

Tra le misure da adottare per proteggere il nostro sistema immunitario, cinque semplici consigli pratici possono farci partire con il piede giusto:

1. Attenzione al riposo: il nostro benessere inizia dal pieno di energie. Con la ripresa della scuola soprattutto i bambini hanno esigenze di maggiore riposo, dovrebbero dormire almeno 10 ore per notte. Per gli adulti, sono invece sufficienti circa 7-8 ore.

2. Attenzione alle temperature: evitare di esporsi ai colpi d’aria e agli sbalzi di temperatura e avere l’accortezza di vestirsi usando un abbigliamento adatto, ci aiuta a non stressare l’equilibrio termico del nostro organismo.

3. Mantenere buone abitudini alimentari. “Per aiutare a rafforzare le difese immunitarie occorre partire da una sana alimentazione; – aggiunge la prof. Barichella - a tavola non devono mai mancare le vitamine e i minerali contenuti nella frutta e nella verdura di stagione. Agrumi e kiwi sono ricchi di vitamina C e antiossidanti, zucca, carote e cavolfiori sono ottimi dispensatori di betacarotene contro le infezioni”.

4. Mantenere un’ottima idratazione: anche l’acqua è fondamentale accanto a una dieta equilibrata, con particolare attenzione ai bambini, meno abituati a bere in modo regolare.

5. Zinco e vitamina C aiutano ad affrontare le giornate a scuola o al lavoro con più forza ed energia. Anche la vitamina D è da sempre ottima alleata per l’inverno. Accanto a una corretta nutrizione, l’integrazione può supportarci nella nostra quotidianità: occorre sempre scegliere l’integratore più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita, grazie ai consigli di medico o del farmacista di fiducia.

Bayer