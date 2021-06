Tutti i benefici dell'hydrobike

Quando il calore è troppo opprimente per affrontare una sessione di spinning, è il momento di trasferirsi in acqua, sempre per pedalare: cosce, glutei e schiena ringrazieranno

Quando abbiamo bisogno di dimagrigre velocemente, tonificare i muscoli e ridare mobilità alle articolazioni delle gambe, niente è più efficace della cyclette.

Ma con l'arrivo dell'estate utilizzare questo attrezzo può essere particolarmente faticoso: ecco che allora potete provare un'altra sua versione, perfetta nella stagione calda e in grado comunque di offrire tutti i benefici della cyclette (se non di più), approfittando dell'acqua: stiamo parlando dell'hydrobike.

Hydrobike: cos'è e come funziona

L'hydrobike è un attrezzo ideale per chi ama l'acqua, per dimagrire e tonificare il corpo in modo più divertente e sicuramente "fresco". Inoltre, è perfetta anche per bruciare calorie ed eliminare - o almeno attenuare - gli inestetismi della cellulite.

Per usare l'hydrobike si sta immersi nell'acqua fino alla vita e si pedala sulla cyclette a ritmo di musica. La bicicletta in acciaio è fissata sul fondo della piscina con delle ventose, quindi può essere utilizzata anche da chi non sa nuotare. Una sessione di allenamento dura solitamente dai 50 ai 60 minuti, simulando salite, discese e sprint a ritmo di musica. Come per la cyclette, si tratta di un lavoro prettamente aerobico, alternato ad esercizi di tonificazione.

I muscoli coinvolti

Praticare hydrobike ha un'azione tonificante su diversi muscoli, tra cui:

il quadricipite;

i glutei;

addominali alti,

bassi e obliqui;

il bicipite e il tricipite;

i dorsali e i pettorali.

I benefici dell'hydrobike

Molteplici sono i benefici dell'hydrobyke: pedalare sulla cyclette in acqua aiuta infatti il sistema cardiovascolare e rinforza la schiena. L'attività cardio e di tonificazione sarà molto più intensa (e quindi benefica) rispetto ad una pedalata tradizionale in quanto appunto, pedalare in acqua è sicuramente più difficile, ma in questo modo solleciterai maggiormente il cuore e i muscoli. Ottima anche per rinforzare le capacità cardio respiratorie, non grava sulle articolazioni. La disciplina può essere praticata anche per chi è in sovrappeso o in riabilitazione ed anche per le donne in gravidanza.

Perfetta anche per chi vuole tornare in forma: una seduta di hydrobike è più intensa di una seduta di spinning. Grazie alla resistenza dell'acqua, bruci più calorie facendo gli stessi esercizi. Come leggiamo su Melarossa, in 45 minuti, bruci tra le 300 e le 500 calorie in base all’intensità scelta. Infine, durante gli esercizi, l'acqua esercita un massaggio sul nostro corpo producendo un perfetto stimolo anticellulite.