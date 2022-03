Routine di bellezza per la pelle, quali prodotti non vanno mai abbinati e come applicarli invece in maniera efficace

Per quanto riguarda la cura quotidiana della pelle, ognuno crea la propria routine in base alle proprie esigenze, ma a volte si combinano o si utilizzano inavvertitamente prodotti che non sono adatti alla propria pelle o che, usati insieme, producono l’effetto contrario a quello desiderato. Individuare la soluzione più adatta e non commettere errori può risultare complicato, specialmente quando nelle partiche di bellezza quotidiane includiamo più passaggi; esistono però piccole attenzioni che possono fare la differenza.

“Quando si scelgono i prodotti da utilizzare ci sono alcune accortezze da tenere a mente, dal momento del giorno più adatto all’applicazione fino alla combinazione dannosa o meno di certi ingredienti e prodotti. Approfondire questi aspetti aiuta non solo a compiere scelte più consapevoli, ma anche a prendersi realmente cura della nostra pelle”, spiega Valentina Abramo, Brand Partnership Manager di Abiby e Managing Director di Syster, il brand lifestyle dalla personalità clean creato grazie al confronto diretto con una community di 60.000 beauty lover.

“L’associazione di retinolo e vitamina C, per esempio, due tra gli ingredienti più cercati dalle beauty lover, potrebbe essere dannosa in caso di applicazione di due prodotti diversi, ma il problema non si pone se i due componenti sono in un’unica formulazione”.

Per evitare quetsi problemi, Syster propone quindi 5 consigli dedicati alla skincare: un piccolo vademecum che spiega quali ingredienti non abbinare, quali invece non vanno mai dimenticati e i suggerimenti su quando usarli.

Come usare il retinolo

Il retinolo è un derivato della vitamina A ed è conosciuto in particolare per la sua capacità di stimolare il rinnovamento cellulare e per le sue proprietà anti age ed esfolianti. Proprio a queste ultime dobbiamo fare particolare attenzione nella quotidiana routine di bellezza. I prodotti a base di retinolo, infatti, non andrebbero mai utilizzati insieme a quelli contenenti perossido di benzoile, indicati per le pelli acneiche, perché l’azione combinata dei due ingredienti potrebbe seccare e irritare la pelle peggiorando il problema.

Stessa cosa per la combinazione di retinolo e acidi della frutta AHA, perché l’utilizzo combinato, attraverso due prodotti differenti, potrebbe risultare stressante per la cute.

La vitamina C va applicata solo sul viso asciutto

La vitamina C è ricca di antiossidanti ed è indispensabile quando si vuole ottenere una pelle più luminosa schiarendo macchie e imperfezioni. Affinché sia efficace, però, la molecola di vitamina C deve rimanere stabile, senza ossidarsi. Questa condizione di equilibrio, spesso mantenuta grazie all’aggiunta nel prodotto della vitamina E, può rompersi facilmente con un po’ d’acqua ecco eprché bisogna evitare di usare prodotti a base di vitamina C sul viso bagnato o umido.

Mattina o sera? Questo è il dilemma

Nella cura della pelle anche il momento della giornata in cui applicare i prodotti può incidere sul risultato. Gli esfolianti a base di retinoidi, acido glicolico e acidi della frutta AHA e BHA, per esempio, sono più indicati per la beauty routine serale, quando la pelle non rischia di essere esposta al sole o agli agenti esterni a pochi minuti dal trattamento. Al mattino,, invece, meglio utilizzare creme idratanti corpose e prodotti arricchiti di vitamina C. L’acido ialuronico, infine, è adatto a ogni ora del giorno, a meno che non si stiano utilizzando prodotti che ne stimolano specificatamente la produzione notturna.

Non combinare vitamina C e retinolo (con due prodotti diversi)

Dato che vitamina C e retinolo dipendono dal pH e, in un’azione combinata, l’effetto della prima potrebbe essere completamente annullato da quello del secondo. Non solo, insieme questi ingredienti potrebbero anche irritare la pelle, provocando eccessiva sensibilità e facilitando la comparsa di macchie solari. Lo stesso vale, in caso di pelli molto sensibili e reattive, per gli altri acidi AHA e BHA, che non andrebbero mai combinati con la vitamina C. Diverso, invece, il caso di prodotti che all’origine combinano questi ingredienti, perché le quantità e le percentuali sono state attentamente studiate per portare benefici alla pelle.

Utilizzare sempre una protezione solare

La pelle va sempre protetta dai raggi solari sia in estate, che nel resto dell'anno, ecco perché è bene includere nella propria skincare routine un prodotto con SPF (15 o 30) o l’utilizzo di una crema apposita. Questo passaggio è fondamentale soprattutto se, al mattino, si usano prodotti a base di AHA o retinolo che rendono la pelle molto sensibile agli agenti esterni e, in particolare, ai raggi solari.