Tre app per monitorare ciclo mestruale, ovulazione e ricerca della gravidanza

Esistono oggi tanti strumenti tecnologici per rendere migliore la vita delle donne: tra questi ci sono le app per smartphone che monitorano il ciclo mestruale, l’ovulazione, i giorni fertili e tanto altro ancora.

Si tratta di veri e propri diari dove raccogliere dati e aspetti collegati al ciclo mestruale, tra cui anche le emozioni, i dolori, il peso, il sonno, il livello di energia e le voglie improvvise di cibo. Ti ricordano quando acquistare gli assorbenti, registrano i rapporti sessuali e ti permettono di inserire parametri personali come sintomi, risultati delle analisi del sangue e anche la temperatura basale, fondamentale strumento per capire quali sono i giorni fertili.

Inoltre, che tu sia alla ricerca di una gravidanza o che, al contrario, stia cercando di evitarla, monitorare il ciclo mestruale è importante anche per conoscere il tuo corpo. Vediamo allora le migliori 3 applicazioni per smartphone disponibili su iOS e Android.

1. Flo – monitora il tuo ciclo

Flo è un sistema di monitoraggio del ciclo mestruale e dell'ovulazione, dotato di un calendario giornaliero, un tracker dello stile di vita e dell’attività fisica e un tracker per il calcolo delle settimane di gravidanza.

L’applicazione è molto completa, ti permette di inserire note su umore, sintomi premestruali, sesso e altre informazioni sulla salute e fornisce previsioni intelligenti e promemoria sul ciclo imminente, sui giorni di fertilità e di ovulazione, e uno storico dei cicli mestruali. Flo ti aiuta anche a capire qual è il momento migliore per concepire e, quando si rimane incinte, si può optare per la modalità gravidanza, in cui vengono segnalate le settimane di crescita del feto, il calcolo della data presunta del parto, e vengono inviati alcuni articoli interessanti sul proprio stato.

Questa app è indicata anche per chi ha un ciclo mestruale irregolare, permettondoti di tenerlo sotto controllo e riferire al medico la frequenza e le irregolarità. Flo funziona sui dispositivi Android e iOS.

2. My Fertility – in cerca di una gravidanza

L'app targata Obscience e realizzata con la collaborazione dell'Ostetrico Ginecologo Giovanni Alaimo, esperto in infertilità, è dedicata alle donne che cercano una gravidanza. Permette di monitorare il ciclo e il periodo più fertile per la donna consentendo di “programmare” gli incontri con il partner e aumentare le probabilità di concepimento. All’interno dell’app si possono poi inserire i risultati degli esami del liquido seminale e inserire la consistenza del muco cervicale per ricevere il calcolo dei giorni in cui è preferibile avere dei rapporti.

Con My Fertility è poi possibile sfogliare il proprio calendario mensile annotando anche stati d'animo, sbalzi d'umore, le condizioni di salute, e ricevere informazioni e notifiche sui giorni dell'ovulazione, sul concepimento, sulle cause di infertilità e sul calcolo dei giorni fertili. Un’applicazione per iPhone e per Android molto completa e intuitiva che ti aiuterà a concepire un bambino.

3. iGyno – la più completa

Quest’app, disponibile sia per iPhone che per Android, è stata creata in collaborazione con l’Associazione Europea Ginecologi e offre molti servizi e opzioni: potrai entrare in contatto con dei veri e propri ginecologi, ponendogli una domanda a qualunque ora via chat e ricevendo una risposta entro un’ora (servizio a pagamento), come anche ricevere delle notifiche per ricordarti gli appuntatemi medici.

Inoltre si possono selezionare varie modalità di utilizzo, come “sono incinta”, “cerco un bambino” o “evito una gravidanza”: in base a queste personalizzazioni, l’app ti indicherà la data del ciclo mestruale, l’ovulazione, i giorni fertili, quelli in cui è più probabile concepire un maschio piuttosto che una femmina e il giorno ideale per eseguire il test di gravidanza in caso di ritardo. Una particolarità davvero utile, infine, è quella di poter condividere i dati con il proprio partner, facendogli scaricare l'app iGyno for Men.

iGyno è a pagamento (1,09 euro) ma per l'acquisto di questa app ne vale la pena.