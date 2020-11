Seguire una dieta in coppia: tutti i vantaggi sulla salute e sulla relazione

L'amore fa bene alla salute, su questo non ci sono dubbi e lo dice anche la scienza. Infatti, quando decidi di metterti a dieta, prova i benefici di farlo insieme al tuo partner... vedrai che risultati!

Secondo molti studi scientifici seguire una dieta in coppia è infatti più facile perché ci si supporta a vicenda. L’importanza di contare su un sostegno durante le settimane di sacrifici che ogni dieta comporta è essenziale, aumenta la motivazione e riduce il rischio di cedere alle tentazioni.

Ci sono però delle condizioni da rispettare perché la dieta di coppia funzioni davvero, tra queste quella di iniziare lo stesso giorno e condividere gli obiettivi. Inoltre dovete considerare che la dieta di coppia ha anche altri effetti positivi sulla vita di coppia: oltre a rafforzare il vostro legame, aumenterà la motivazione per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Seguire una dieta in coppia: i vantaggi

I benefici del seguire la dieta in due sono tanti. Innanzitutto potrete farvi da motivatore a vicenda e questo vi aiuterà a incoraggiarvi l’un l’altro nell'essere precisi e rigorosi. Oltre ai benefici legati al seguire in modo corretto una dieta, scoprirete dei vantaggi anche sul piano relazionale: passerete più tempo insieme, sia in cucina che al supermercato. Sperimentarvi ai fornelli creerà una maggiore complicità. Anche incoraggiarsi a vicenda durante la dieta crea maggiore intesa. Inoltre, seguire entrambi un’alimentazione controllata vi aiuterà reciprocamente nel non cedere al desiderio o alla smania di cibo non sano. Finalmente non ci saranno più tentazioni pericolose per casa, poiché sceglierete insieme quali cibi tenere nella dispensa.

Dieta di coppia: differenze tra uomo e donna

Se la vostra dieta è orientata a raggiungere degli obiettivi specifici, sarà comunque meglio seguire un regime personalizzato, studiato su misura per rispondere alle necessità e alle specificità del vostro caso. I parametri da tenere in considerazione sono molti. Per redigere un piano alimentare completo, infatti, bisognerà creare una dieta non solo basata sul peso corporeo, ma anche sulla massa magra, sull’attività fisica che si svolge, eventuali patologie, lo stile di vita e via dicendo.

In questo caso, è bene fare delle precisazioni. Come leggiamo su Melarossa, anche se decidiamo di seguire una dieta in coppia dobbiamo avere chiare le differenze (fisiche e non solo) che esistono tra uomo e donna, e soprattutto, più che al menù, stare attenti alle porzioni. Ecco tutti i fattori da tenere in considerazione: