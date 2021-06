Ridurre l'inquinamento dell'ecosistema con la giusta alimentazione? Ecco come si può

Quando si pensa al rispetto dell'ambiente in cui viviamo - oggi messo a rischio e sottoposto a forte stress per via dei consumi industriali e per un utilizzo indiscriminato delle risorse naturali - non viene subito in mente che anche le nostre abituni alimentari posso essere dannose e inquinanti. Per noi stessi e per l'ambiente. Infatti, sia le modalità di produzione che di consumo del cibo incidono in maniera significativa sugli ecosistemi: dal consumo di suolo e acqua alle emissioni di CO2, ma anche sulla deforestazione e la diffusione di epidemie.

La buona notizia è che possiamo contribuire a ridurre queste emissioni nocive nel nostro piccolo, adottando sani comportamenti alimentari. La Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, nell’ambito del progetto Su-Eatable Life, ha stilato alcuni principi per scelte alimentari corrette sia per la salute che per l'ecosistema.

Dieta sana e sostenibile: i principi

Vediamo allora quali sono le regole per contribuire a un ecosistema pulito: