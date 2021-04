Mangiare bene non basta: per dimagrire bisogna smettere di arrabbiarsi

Molto spesso capita di seguire scupolosamente una dieta dimagrante, facendo molti sacrifici per cercare di perdere quei due chili di troppo, ma nonostante questo non vedere risultati confortanti. Per quale motivo non riusciamo a dimagrire nonostante uno stile alimentare sano accompagnato magari da un po' di sano movimento?

Ecco che allora una risposta può arrivare dal modo in cui intendiamo uno stile di vita sano: quest'ultimo infatti è legato a più fattori, quindi sì alimentazione equilibrata e movimento, ma indubbiamente incide anche la qualità della vita, il benessere mentale e psicologico che aiutano a mantenerlo tale. Partendo proprio da questo presupposto, è stato allora riscontrato che il nostro umore influenzi in qualche modo la buona riuscita di una dieta. Lo conferma uno studio, vediamo in che modo.

Per non ingrassare bisogna non arrabbiarsi

Per non ingrassare dovremmo dunque imparare a controllare la rabbia: secondo una ricerca condotta per 14 giorni dal nutrizionista messicano Juan Manuel Romero Villa, esiste un legame diretto tra senso di rabbia e obesità. Ecco perché, vediamo cosa accade al nostro corpo quando ci arrabbiamo?

Cosa sostiene la ricerca scientifica

Un forte stato di rabbia induce il nostro corpo a produrre maggiori quantità di cortisolo e adrenalina, questo processo rallenta inevitabilmente il metabolismo. Il cortisolo, infatti, è un ormone intossicante che favorisce l’accumulo di grandi quantità di energia all’interno delle cellule. Non riuscendo a liberarsi dell’energia in eccesso, le cellule la trasformano in tessuto adiposo che si accumula nel corpo.

Anche l'aspetto psicologico è fondamentale:quando si è sottoposti a emozioni negative, si tende a consolarsi con cibi più calorici. Basti ricordate infatti che patatine, merendine e simili non vengano chiamate solo junk food (cibo spazzatura) ma anche comfort food (cibo di conforto).

Questo squilibrio si verifica anche in condizioni di forte stress: secondo uno studio condotto dall’Università dell’Ohio, anche quest'ultimo annulla tutti i sacrifici fatti durante la dieta. Ebbene sì, mangiare sano e svolgere regolarmente attività fisica non basta per dimagrire se poi si conduce uno stile di vita poco equilibrato anche sul piano emotivo. Oltre a tutto questo, va aggiunto che il malessere psichico e psicologico può ripercuotersi anche sul piano fisico con infiammazioni dovute proprio all'alimentazione.

Dieta: lo stress non aiuta a perdere peso a prescindere da ciò che mangiamo

La rabbia comporta inoltre altri effetti negativi sull’organismo. Alcuni studi sostengono infatti che arrabbiarsi spesso porti ad invecchiare più rapidamente. Questo avviene perché un forte stato di rabbia affatica sia cuore che polmoni e anche un singolo sfogo aumenta il rischio di infarto fino ad anche 5 volte più del normale. Insomma, la scienza non ha dubbi: se volete rimettervi in forma per l'estate, oltre alla dieta, fate scorpacciate di buon umore e siate felici.