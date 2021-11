Frutta e verdura Novembre, consumare quella di stagione fa bene al nostro organismo

Il freddo è ormai arrivato, le ore di luce sono sempre meno e l’inverno è alle porte. Tra mali di stagione, raffreddori e colpi di freddo, in questo periodo dell'anno il nostro organismo è sotto pressione e per questo diventa fondamentale seguire l'alimentazione giusta con abbondanza di vitamine, specialmentee quelle presenti nella frutta e verdura di stagione.

Non basta infatti seguire una dieta ricca di frtutta verdura per una vita sana, ma bisogna anche seguire la loro stagionalità: quando i prodotti sono consumati nel corso della loro naturale stagione di maturazione hanno infatti delle proprietà nutritive superiori rispetto a quelle maturate al di fuori della loro stagione.

Oltre a questo, decidere di mangiare frutta e verdura di stagione è anche una scelta importante per l’ambiente e per il nostro portafogli. La frutta e verdura prodotte nelle serre riscaldate, infatti, richiedono un grande dispendio di energia, trasporti, pesticidi e soldi, cosa che si riflette poi sulla qualità e sul prezzo finale del prodotto.

Vediamo quindi insieme quali sono frutta e verdura di novembre e le loro proprietà.

La frutta di stagione a novembre

Arance, clementine e mandarini

Le arance, come anche le clementine e i mandarini, sono frutti ricchi di vitamina C, dal forte potere antiossidante e importantissima nel periodo invernale per stimolare le difese immunitarie.

Bergamotto

Sotto forma di infuso è molto efficace per regolare il transito intestinale, il bergamotto è un agrume di origine calabrese con un alto contenuto di vitamina C.

Castagne

Ricche di glucidi complessi e con un basso indice glicemico, le castagne sono anche una buona fonte di ferro e potassio.

Cedro

Anche il cedro è un agrume ricco di vitamina C, perfetta per rafforzare le difese immunitarie e affrontare i malanni di stagione.

Kiwi

Il kiwi è senza dubbio il frutto di novembre più ricco di vitamina C, tanto che basta mangiarne 2 per coprire il fabbisogno quotidiano di vitamina C in un adulto.

Limone

Anche il limone è un agrume ricco di vitamina C e antiossidanti e dalle molteplici virtù. Va ricordato però che la vitamina C è sensibile al calore: per un apporto ottimale è sempre meglio evitarne la cottura.

Mela

La maggior parte delle fibre, dei nutrienti e delle proprietà della mela sono contenute nella buccia: meglio quindi scegliere di consumare solo mele biologiche, in quanto prive di pesticidi e sostanze chimiche.

Melograno

Il melograno, e soprattutto il suo succo, è ricchissimo di antiossidanti, addirittura in misura superiore al tè verde e al vino rosso.

Kaki

Il kaki è un frutto ricco di fibre e carotenoidi, dalle proprietà antiossidanti.

Pera autunnale

Ricche di proprietà antiossidanti, contenute nella buccia, le varietà di pere autunnali sono la Kaiser, la Conference o l’Abate. Anche in questo caso è meglio scegliere solo quelle da agricoltura biologica.

La verdura di novembre

Broccolo

Il broccolo è una verdura ricca di glucosinolati, sostanze che svolgono un ruolo protettivo contro il cancro e aiutano il fegato a eliminare le tossine.

Cardo

Il cardo è una pianta ricca di silimarina, una sostanza che protegge il fegato inibendo la penetrazione delle tossine nelle cellule epatiche.

Cavolfiore e cavolo cappuccio

Come il broccolo, anche il cavolfiore e il cavolo cappuccio sono verdure crucifere ricche di glucosinolati. Inoltre, il cavolo cappuccio costituisce anche una buona fonte di vitamina C.

Cavolo nero

Ricchissimo di calcio, il cavolo nero è anche una buona fonte di potassio, manganese e antiossidanti.

Cavolo rosso

Da prediligere crudo, il cavolo rosso è fonte di potassio, fosforo, vitamina K e cianidina, un antiossidante responsabile della sua pigmentazione viola.

Finocchio

Ricco di fibre e con pochissime calorie, il finocchio è una buona fonte di vitamina B9 e di potassio e ha proprietà sgonfianti, digestive e depurative.

Indivia

L’indivia è una verdura stagionale ricca di acido cicorico, dalle proprietà antiossidanti, vitamina A, B9 e K.

Lattuga

La lattuga a costa lunga e l’insalata iceberg sono verdure ricche di antiossidanti e carotenoidi, che vengono assorbiti al meglio se accompagnati da una fonte di grassi, come l’olio d’oliva.

Porro

Ricchissimo di fibre e potassio.

Radicchio rosso

Ricco di antiossidanti e una buona fonte di vitamina K.

Topinambur

Ottima fonte di potassio, iIl topinambur è ricco anche di inulina, che favorisce lo sviluppo e l’equilibrio della flora intestinale.

Zucca

Sono tante le proprietà benefiche che possiede la zucca, ricca anche di carotenoidi, antiossidanti molto utili per la prevenzione di molte malattie.