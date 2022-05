Falsi miti e verità sul consumo di acqua e limone

Come molti sanno, il limone è un frutto che dai mille utilizzi e risulta veramente prezioso in tanti ambiti della cura della casa e della persona. Bisogna però conoscere anche le controindicazioni che un utilizzo sbagliato può provocare.

Uno dei miti più diffusi, ad esempio, è quello che se bevuto al mattino assieme ad acqua calda, il succo di limone sia un potente depurativo. Così in tanti ne assumono un bicchiere ogni mattina prima della colazione, sicuri di depurarsi da tossine e scorie in circolo e di drenare i liquidi in eccesso, attivando il metabolismo corporeo e aiutando a dimagrire. Ma in realtà non è così.

Certamente il limone come ogni agrume è ricco di vitamina C, ma assumere costantemente acqua e limone a stomaco vuoto può provocare irritazioni dello stomaco: l’acido citrico nei pazienti affetti da gastrite può infatti danneggiare la mucosa gastrica poiché aumenta l’acidità (abbassando, quindi, il pH) e a lungo andare può avere effetti negativi sulla mucosa anche in soggetti sani.

Anche sulle proprietà alcalinizzanti del limone è bene fare chiarezza: infatti, anche se l’acido citrico avesse potere alcalinizzante, il nostro organismo manterrebbe il PH ematico (quello del sangue) costantemente sul valore di 7,4. Quindi le tanto decantate proprietà alcalinizzanti del limone sono completamente infondate.

Inoltre, l’assunzione prolungata di acqua e limone può nuocere al cavo orale a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico sullo smalto dei denti.

Vediamo allora quali sono i veri e i falsi miti sull'assunzione di acqua e limone:

Potere dimagante

Falso. Il limone è ricco di acqua, vitamina C, acido citrico e sali minerali, ma nessuno studio scientifico dimostrano che in combinazione con l’acqua abbia capacità di stimolare il metabolismo e quindi di far dimagrire.

Rende la pelle più luminosa

Falso. Le vitamina C contenuta nel limone contribuisce alla sintesi di collagene, proteina strutturale della pelle, ma ne garantisce la sua stabilità, non un miglioramento della sua luminosità.

Dà energia

Falso. La bevanda non può fornire alcun tipo di energia all’organismo perché non contene calorie, ma solo aiutare a digerire meglio, perché attiva il pepsinogeno (enzima secreto dalle cellule della mucosa gastrica), trasformandolo in pepsina, il più importante degli enzimi digestivi.

Ha effetti diuretici e depurativi

Falso. Che questa bevanda abbia effetti depurativi e diuretici per il suo gusto acido, è solo una falsa credenza. Nessuno studio scientifico ha mai dimostrato questi effetti sull’organismo.

Riduce i livelli di acidità del sangue

Falso. Assumere acido citrico, contenuto nel succo di limone, non modifica assolutamente il pH ematico (del sangue). Il nostro corpo, attraverso sistemi complessi, mantiene infatti stabili i livelli di pH tra 7.35-7.45, e nessun alimento può alterarne così facilmente l’acidità. L’unico effetto che l’acido citrico può avere è alcalinizzare leggermente le urine eliminandosi sotto forma di citrato di potassio, e riducendo così il rischio di calcolosi renale.

Rafforza il sistema immunitario

Falso. Quando l’organismo è carente di vitamina C (acido ascorbico) il sistema immunitario si indebolisce, ma non è stato dimostrato che assumerne una quantità maggiore fornisca un qualche vantaggio reale al sistema immunitario.

Riduce il rischio di malattie cardiache

Vero. E’ stato dimostrato che bere acqua con limone regolarmente aiuta a contenere la pressione alta. Inoltre, la vitamina P in combinazione con la vitamina C e il potassio, contenute nel limone, rafforzano il muscolo cardiaco e migliorano la condizione delle arterie, riducendo così il rischio di malattie cardiache.

Combatte l'alito cattivo

Vero. L'acqua e limone è uno dei rimedi più efficaci per regolare il pH della saliva e contrastare i batteri che provocano l'alito cattivo.

Abbassa la glicemia

Vero. Uno studio ha dimostrato che bere 125 ml di succo di limone diluiti in acqua a stomaco vuoto può portare a una lieve riduzione dei livelli di glucosio nel sangue. I ricercatori ritengono che questa bevanda potrebbe aiutare le persone con diabete a tenere sotto controllo la glicemia alta, ma sono necessarie ulteriori ricerche.

Erode lo smalto dei denti

Vero. L'acqua e limone essendo una bevanda acida, a lungo termine può erodere lo smalto dei denti, come d’altronde tutte le bibite gassate e il succo d'arancia. Per ridurre al minimo i rischi di erosione acida, i dentisti raccomandano di: sciacquare la bocca con acqua del rubinetto dopo aver bevuto acqua e limone?; masticare una gomma senza zucchero in seguito per stimolare la produzione di saliva;? evitare di lavarsi i denti subito dopo aver bevuto acqua e limone?; bere la bevanda con una cannuccia per evitare il contatto con i denti.

Contrasta il reflusso acido

Secondo uno studio del 2012, il succo di limone veniva utilizzato nelle pratiche orientali e occidentali per aiutare la digestione e i problemi gastrointestinali, incluso il reflusso acido. Tuttavia, ad oggi non esistono studi che confermino la reale efficazioa di questo metodo. Alcune fonti affermano che l'acqua di limone abbia un effetto alcalinizzante, cioè in grado di neutralizzare l'acidità di stomaco, riducendo il reflusso acido. Tuttavia, mancano ancora i dati della ricerca. Per alcune persone si potrebbe dare un miglioramento del reflusso bevendo un bicchiere di acqua e limone, mentre per altri la bevanda potrebbe peggiorare i sintomi.? Quindi, non è chiaro se dovremmo bere acqua e limone.

Infine, introdurre o meno questa bevanda nella propria alimentazione quotidiana non produce gli effetti miracolosi sull'organismo che molti credono. Ma se la si vuole comunque assumere regolarmente, occore fare attenzione alla quantità: mezzo limone fresco spremuto, e diluito in mezzo bicchiere d'acqua. Non essendoci evidenze scientifiche, gli esperti la sconsigliano ai pazienti che soffrono di gastrite, di ulcere o esofagite.