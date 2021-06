Dimagrire per la prova costume senza fare rinunce è possibile: ecco come

Il momento di mostrare il fisico sulla spiaggia o in piscina è ormai arrivato: come fare per rimodellare il corpo velocemente senza soffrire? Tutti i segreti per aiutarsi e per stare meglio con il corpo e con la mente

Siamo ormai in estate (finalmente) e per molti sta per arrivare il momento tanto temuto della famosa prova costume. Molti sono in ansia davanti a questo momento perché non si sentono a posto con il proprio corpo e vorrebbero in poco tempo recuperare la forma. Attenzione però: gli studi dimostrano che non esistono diete "magiche" e che tra le prime cause di insuccesso delle diete c'è proprio quella che vede un sacrificio troppo grande o repentino per dimagrire in fretta.

I chili persi rapidamente, infatti, ritorneranno velocemente e nella maggior parte dei casi anche di più. No quindi alla ricerca di soluzioni veloci e miracolose, ma quello che serve è correggere il proprio stile di vita: quindi correggere la propria alimentazione e includere una regolare attività fisica per stare bene. Vediamo allora qualche indicazione per dimagrire in estate senza troppe rinunce.

Dieta per l’estate: consigli pratici

Mai saltare la colazione: rinunciare a questo importante pasto significa arrivare al successivo molto più affamati, così si rischia l’abbuffata. La colazione fornisce l’energia necessaria per affrontare le attività di tutta la giornata. Ecco alcuni consigli per colazioni ideali durante una dieta.

Non eliminare completamente i carboidrati: il 55-60% circa delle calorie totali della nostra alimentazione dovrebbe provenire dai carboidrati che, nonostante l'apporto calorico, predispongono molto meno al sovrappeso rispetto alle proteine e ai grassi. Questo avviene perché vengono smaltiti molto rapidamente dal nostro organismo. Inoltre, dopo un lungo periodo di privazione, appena si riprenderà a mangiare zuccheri e carboidrati lo si farà in maniera compulsiva riprendendo tutti i chili persi più gli interessi. Meglio preferire i carboidrati integrali, senza eccedere nella quantità e non esagerare con il condimento. Come leggiamo su viversano.net, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di aumentare il consumo di cereali integrali: almeno il 50% della porzione di cereali mangiati quotidianamente dovrebbe essere costituita da cereali integrali per contrastare l’obesità, le malattie cardiovascolari e il diabete.