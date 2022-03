Cosa si twitta sul cibo? Ecco i trend di Twitter più diffusi nel 2021 sul settore food nel mondo

Cibo e alimentazione sostenibile sono stati tra le tematiche food che nel 2021 hanno generato più conversazioni su social Twitter a livello mondiale e pare certo che saranno in testa alle tendenze nel settore alimentare anche per il 2022. Di che cosa si parla esattamente su Twitter? Proteine vegetali in sostituzione delle carne, cibo d’asporto ma che sia sostenibile e regimi alimentari sani.

È lquesta l'istantanea scattata dal report Birdseye, realizzato da Twitter e Talkwalker, multinazionale di Consumer Intelligence numero uno al mondo che assiste con tecnologia proprietaria di listening basata sull’IA (intelligenza artificiale) oltre 2.500 brand, tra cui quelli del settore alimentare, sul tema della Customer, Social e Market Intelligence.

Il successo delle proteine vegetali

Tra le tendenze principali emerse nel report, l'aumento dell’interesse dei consumatori verso proteine a base vegetale in sostotuzione della carne. Infatti ben l’87,8% delle conversazioni sull’alimentazione ha riguardato le varie alternative proteiche. “Con il veganismo che e? una delle diete più popolari oggi, quelle vegetali sono diventate il tipo di proteina più discusso su Twitter – commenta Francesco Turco, Marketing Executive di Talkwalker – rispetto a quelle di origine animale. Nel complesso, possiamo dire dall’analisi dei tweet che abbiamo effettuato che le alternative alla carne sono percepite come più sane dagli utenti di Twitter”.

Packaging si, ma solo sostenibili

Incredibile a dirsi, ma nelle conversazioni social è stato alto anche l'interesse per packaging degli alimenti, specialmente quelli destinati all’asporto o alla consegna a domicilio. In questo caso i consumatori pretendono sempre più soluzioni rispettose dell’ambiente, con imballaggi biodegradabili e sostenibili, cannucce compostabili o commestibili, borse e contenitori riutilizzabili, e pellicole alimentari derivate dalla farina e dall'amido di konjac. “L’importanza di utilizzare contenitori eco-sostenibili è diventato argomento ancora più sentito sui social con l’incremento delle richieste d’asporto e consegne a domicilio dovuti ai lockdown e alle quarantene di questi ultimi due anni – commenta Francesco Turco di Talkwalker – Non è un caso infatti che ci sia stata una crescita del 34% del volume totale delle conversazioni su Twitter con la parola chiave ‘consegna’”.

Digiuno intermittente e abitudini alimentari

Un terzo trend emerso nel Twitter Birdeye Report riguarda l’attenzione alle abitudini alimentari sane. L’analisi dei tweet ha segnalato un aumento costante nell’ultimo anno di conversazioni sul mangiare sano, cresciute del 17%. I driver delle conversazioni hanno perlopiù riguardato diverse tipologie di diete, dalla chetogenica, alla dieta mediterranea, la paleolitica, il veganismo e il digiuno intermittente. Quest’ultimo in particolre è risultato il regime alimentare più citato, presente nel 13,9% delle conversazioni sul tema della sana alimentazione. “Ma non solo – aggiunge Francesco Turco di Talkwalker – ben il 19,6% delle conversazioni relative a una dieta sono state utilizzate per condividere immagini dei piatti preparati dagli utenti stessi seguendo i diversi regimi alimentari. Questo evidenzia come le persone utilizzino le conversazioni relative al cibo, che hanno luogo sui social, come opportunità per entrare a far parte di una community, promuovendo al tempo stesso abitudini alimentari più sane”.

Dal report, inoltre, emerge come su base mondiale in generale le conversazioni riguardanti la sostenibilità alimentare siano cresciute del 13% nell’ultimo anno, guidate con il 46,5% dai tweet della Gen Z, i cosiddetti nativi digitali a dimostrazione del crescente interesse delle nuove generazioni per i temi ambientali. Molto interesse delle community su Twitter verte anche sugli sprechi alimentari: dall’analisi del sentiment, ovvero il tenore dei vari commenti monitorati, si evnice come il 75,3% delle opinioni negative siano dovute specialmente alle difficoltà riscontrate da brand e consumatori nel trovare sistemi efficaci anti-spreco.