Bere acqua per evitare di ingrassare durante le feste: ecco perché

Durante le feste natailizie, si sa, è facile esagerare con il cibo, tra cenoni, pandori e brindisi di mezzanotte. Secondo una ricerca di In a Bottle, alla fine del periodo delle feste, gli italiani arrivano a pesare fino a 5 chili in più (17%). Ma nessun italiano può rinunciare ai pasti della tradizione, però quello che incide è anche la cattiva abitudine di mangiucchiare durante l’intero arco della giornata in questi giorni di festa (66%). Inoltre, secondo la ricerca, realizzata con un monitoraggio web sui principali social network, blog, forum e siti accademici e condotta da un gruppo di 30 esperti tra nutrizionisti e dietologi, sembra che a Natale la maggior parte degli italiani dimentichi i principi della sana alimentazione e soprattutto della corretta idratazione (42%), abbandonandosi totalmente ai piaceri della tavola. A ciò si aggiunge una scarsa attenzione all’idratazione (35%) e un eccessivo consumo di bevande alcoliche (41%). Come rimediare al problema? Per limitare i danni delle abbuffare e perdere rapidamente i chili accumulati durante le feste ecco i consigli degli esperti.

Quanti chili si prendono durante le feste

Secondo i nutrizionisti, durante le festività si tende a ingrassare mediamente dai 2 kg (26%) ai 3-4 kg (19%). Ma non è difficile che dopo questo periodo, compreso tra inizio dicembre e metà gennaio, si arrivi a pesare anche 5 kg in più (17%). Solo una minoranza (il 19%) riesce a limitare i danni, arrivando a pesare 1 kg in più rispetto all’ultimo controllo peso pre-festivo. Il dato è confermato dalla media delle calorie in più assunte ogni giorno nel periodo suddetto rispetto al solito: si calcola fino a 1.500 (53%), anche se il 39% degli interistati non si spingerebbe oltre le 1.000 calorie in più.

Si mangia anche per combattere la noia

Secondo i dietologi e gli esperti di nutrizione sono tre motivi principali per cui si tende ad ingrassare: l'assunzione di maggiori calorie rispetto al resto dell’anno (54%), si effettua meno movimento (37%), e il maggior numero di bevande alcoliche (41%) assunte. All’origine di questo aumento di peso, però, continuano gli esperti, c’è anche il fatto che si mangia di più per combattere la noia (55%): avendo tanto tempo libero a disposizione, ci annoiamo e tendiamo a mangiare di più. Inoltre, tendiamo a trascorrere molte più ore davanti alla TV (53%), e questo ci porta a muoverci molto meno. Inoltre, la voglia di lasciarsi andare dopo lo stress accumulato durante l’anno (38%) ci porta a lasciarci andare quando siamo a tavola in compagnia di parenti e amici.

“L’aumento di peso in questo momento dell’anno è in parte fisiologico – afferma il nutrizionista, dott. Maurizio Fiocca – in quanto c’è un maggior rilassamento, si trascorrono molte serate in compagnia di amici e parenti che ci spingono inevitabilmente a mangiare sempre qualcosa in più”.

I consigli degli esperti per non prendere peso

La prima cosa da fare per contenere i danni causati delle abbuffate natalizie, è quella di bere correttamente acqua sia prima che durante i pasti, e tenersi leggeri nei giorni successivi ai tradizionali pranzi e cenoni, consumando soprattutto vegetali, verdure, pesce e frutta. La ricerca ha infatti dimostrato che una corretta idratazione, già prima di iniziare i pasti, può aiutare a contenere l'aumento di peso prevenendo l'eccesso di cibo.

Perché bere acqua aiuta a non ingrassare

Come affermano circa 7 esperti su 10, bere acqua è fondamentale per ridurre il rischio di accumulare troppi chili in eccesso durante le festività, difficili da smaltire poi a inizio anno. In particolare è consigliato idratarsi correttamente per:

Favorire la digestione (52%): l’acqua, bevuta nelle giuste quantità, favorisce i processi digestivi e la produzione dell’acido cloridrico, aiutando a scomporre il cibo in modo che il corpo possa assorbire i nutrienti.

Anticipare il senso di sazietà (44%): bere due bicchieri d’acqua prima di iniziare a mangiare e idratarsi tra una portata e l’altra favorisce il senso di sazietà, evitando il rischio abbuffate e l’accumulo di chili in eccesso.

Prevenire problemi legati a gonfiore e costipazione (31%): l’idratazione favorisce la peristalsi, il processo legato allo svuotamento dell’intestino, e non diluisce i succhi digestivi o interferisce durante la digestione (questa è una falsa credenza):

“Durante la digestione viene prodotto l’acido cloridrico attraverso l’assunzione di acqua – aggiunge il dottor Fiocca – più ne beviamo, maggiore ne è la produzione e di conseguenza viene favorita l’assimilazione. L’acqua aiuta inoltre la peristalsi, il processo legato allo svuotamento dell’intestino”. Gli esperti tengono, comunque a precisare che il dimagrimento non è strettamente legato all’assunzione di acqua: una corretta idratazione può soltanto aumentare il senso di sazietà, creando un aumento di volume nello stomaco e portando così a mangiare un pò meno.

Chi mangia piano ingrassa meno

Anche un altro studio, condotto in Olanda dai ricercatori dell’Elsevier, ha dimostrato che bere acqua tra una portata e l’altra, durante il pasto, rallenta la velocità con cui ci si alimenta, e quindi consente di mangiare meno. Secondo la ricerca, inoltre, mangiare più lentamente consentirebbe di tenere sotto controllo le calorie che assumiamo durante il pasto, oltre a renderlo più piacevole. "Rallentare la velocità con cui si mangia - hanno dichiarato i ricercatori - può aiutare a ridurre l'apporto energetico e sopprimere i livelli di fame, e può anche migliorare il piacere di un pasto".

Altri consigli degli esperti per non ingrassare durante le feste

Oltre a bere acqua correttamente e a mangiare lentamente per dare il tempo ai nutrienti assorbiti di stimolare il senso di sazietà, gli esperti consigliano: