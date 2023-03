INVIATO CITTADINO Elce, via Francesco Innamorati. Aiuto, via Lupattelli è sommersa dal cemento. Un grido d’allarme

Elce, via Francesco Innamorati. Aiuto, via Lupattelli è sommersa dal cemento. Un grido d’allarme reale, ma una preoccupazione immotivata sulla quale c’è da fornire più di una spiegazione.

Come appoggio di documentazione rimandiamo ai particolari illustrati in altra sezione dell’edizione odierna. Quella in cui si parla in dettaglio della demolizione del complesso immobiliare a valle del cantiere di via Innamorati, e proprio a monte di Elce di Sotto.

Ed ecco perché la scoscesa via Lupattelli è stata congelata, fino a sommergerne la superficie sotto una spessa coltre cementizia.

Il fatto è che si doveva procedere all’installazione del potente demolitore che abbiamo visto all’opera. Il nodo da sciogliere consisteva nell’impossibilità, per il mezzo trasportatore e quella bestia di acciaio, di accedere attraverso la stretta Porta antica, in pietra serena, di via Elce di Sotto.

La scelta obbligata è stata dunque quella di entrare da sopra, ossia da via Innamorati.

Ma la questione era complicata dalle scalette che il mezzo non avrebbe potuto percorrere.

Da qui la soluzione, consistente nella cementificazione a spianare dell’intero tratto superiore.

Con la conseguenza di coprire tutto. E allisciare l’intera superficie.

Ma non finisce qui. Perché quel colosso, per essere stabilmente piazzato, ha necessità di disporre di una base pianeggiante. Da qui la gittata di una consistente soletta di cemento sopra la quale far adagiare il demolitore, il cui rostro aggredisce, divora e abbatte, ammucchiando tonnellate di detriti di ferro, cemento e laterizi.

Poi si tratterà di rimuovere quella imponente massa di materiali di risulta. E non sarà uno scherzo. Ci vorranno centinaia di mezzi pesanti e capaci di caricare di brutto.

A quel punto, solo a quel punto, si potrà rimuovere quella superficie cementizia di via Lupattelli e rifarla ex novo. Difatti quanto resterà dalla demolizione sarà ridotto all’ecce homo. Tanto meglio. Sarà una buona occasione per rinnovare quella che era ormai ridotta a una condizione da superficie lunare. Con veri e propri crateri, scalette irregolari, con alzate e pedate a brandelli.

Dicono i commercianti: “Dopo anni di chiusura, che ha messo in crisi parecchi esercizi, sarebbe ora di riaprire quel collegamento fra Elce alta e Elce bassa. Non vediamo l’ora che accada. Prima di ridurci tutti ad abbassare le saracinesche. E poco ci manca”. Insomma: prima di finire come l’edicola, il bar, il barbiere…