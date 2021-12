Perugia omaggia Enzo Tei: il tenore premiato con il Baiocco d'oro

Enzo Tei, tenore perugino, premiato dal Comune di Perugia con il Baiocco d’oro.

La cerimonia di consegna nella sala Rossa di Palazzo dei Priori, martedì 14 dicembre, ha visto la partecipazione dell’artista, del sindaco Andrea Romizi, della vice presidente del Consiglio comunale Roberta Ricci che ha proposto il riconoscimento, della moglie di Enzo Tei, il soprano Angela Baeck, del pianista e studioso Stefano Ragni, del direttore di Agimus Salvatore Silivestro e di numerosi amici e parenti .

Questa la motivazione della concessione del Baiocco d’oro: “Nato a Perugia nel 1934, Enzo Tei ha compiuto i suoi studi presso lo storico Conservatorio ‘Francesco Morlacchi’, diplomandosi sotto la guida del celebre maestro Aldo Zeetti. Grazie al suo innato talento, all’amore per la musica e alla passione per il canto, coltivati con instancabile impegno e dedizione, ha raggiunto tanti e importanti successi, anche a livello internazionale. Ad Enzo Tei, grande tenore perugino di straordinaria umanità, sempre generoso e attivo nel trasmettere i valori della sua cultura musicale, il ringraziamento della città di Perugia”.

“Oggi è un momento di festa per tutti noi e per Enzo Tei, che torna nella sua città – ha detto la consigliera Ricci -. Voglio ringraziare per questo il sindaco Romizi, sempre così attento nei confronti dei concittadini che meglio rappresentano Perugia nel mondo”. Ricci ha proseguito: “Tei, oltre che per le sue doti artistiche, è una bella persona. Nasce in corso Garibaldi e si forma tra riferimenti classici da cui trarre esempio, quando ancora la vita era semplice, anche se non certo più facile. Non a caso, Tei di giorno lavorava nell’azienda di Spagnoli, dove da ventenne era già affermato come disegnatore di modelli, e la sera studiava. Tei rappresenta la Perugia del fare e dei valori concreti”.

A parlare del tenore è stato anche Stefano Ragni: “Sto scrivendo un libro su Enzo e ne sono orgoglioso. Ci confluirà anche questo momento. Questa è una giornata importante per la storia musicale locale, che viene da lontano. Tei ha studiato presso l’allora liceo musicale Morlacchi con Zeetti, maestro anche di altri due grandi talenti, Anita Cerquetti e Antonietta Stella. Sono questi i tre esempi della grande scuola perugina degli anni Sessanta”.

“Ringrazio la consigliera Ricci – ha quindi detto il sindaco Romizi - per essere stata parte attiva di un percorso che ci consente di riappropriarci della figura di un grande maestro. Ho avuto il piacere di leggere le pagine scritte da Ragni e ne ho ricavato l’impressione di una vita da romanzo che merita di essere raccontata. In Tei mi ha colpito la caparbietà di vivere appieno il suo talento fino ad arrivare ai massimi livelli. A lui va il nostro ringraziamento per aver portato ovunque nel mondo non solo la sua voce, ma anche la sua città”.

A fianco della moglie Angela, Tei ha sottolineato: “Per me è un onore tornare dopo tanti anni a Perugia, dove ho vissuto nel borgo di Porta Sant’Angelo e in via degli Olivi. Nel ’56 ho debuttato nell’aula magna dell’Università per Stranieri, l’anno successivo ho vinto il concorso nazionale di canto Enal, con le selezioni svolte proprio a Palazzo dei Priori, alla Sala dei Notari. Risale al ’58 la vittoria del concorso del Teatro sperimentale di Spoleto che ha segnato il vero inizio di una carriera che mi ha portato ovunque, ma sempre con Perugia nel cuore”.

Dopo la cerimonia, nell’aula magna dell’Università per Stranieri a palazzo Gallenga-Stuart, l’ulteriore omaggio a Enzo Tei con la conferenza-concerto a cura di Stefano Ragni (pianista e relatore) e la partecipazione del soprano Angela Baeck e del tenore Alessandro Zucchetti (musiche del melodramma italiano di Donizetti, Verdi e Puccini), un evento nell’ambito della rassegna “Itinerari musicali 2021” a cura di Università per Stranieri e Agimus di Perugia.