Perugia, ecco le telecamere delle nuove mini-ztl: ecco dove e gli orari

Accesa la mini-ztl di Perugia. Dall’11 marzo, annuncia Palazzo dei Priori, "inizia una fase di pre-esercizio, segnalato da pannelli informativi ai varchi, che durerà 30 giorni e personale della polizia locale che darà informazioni sugli accessi. Solo finita tale fase, quindi dall’11 aprile, entrerà in vigore la rilevazione informatizzata degli accessi". Il che, tradotto, suona più o meno così: per un mese niente multe, poi ci saranno le sanzioni.

L'area pedonale in via dei Priori

"In via dei Priori fra via della Stella e il civico 82 (piazzetta Santo Stefano) - scrive il Comune - è prevista un’area pedonale con traffico e sosta vietati h24 e accesso controllato con varco elettronico all’intersezione tra via dei Priori e via della Stella. Come sempre, ci sono deroghe al divieto. Il transito è infatti consentito a veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico di cose nei giorni feriali dalle 7 alle 10 muniti di specifica autorizzazione, nonché a quelli di pronto intervento, di pubblico interesse, diretti a garage presenti sul tratto interdetto muniti di specifico permesso, di soccorso e, infine, a quelli al servizio di disabili muniti di specifico contrassegno".

Ztl in viale Indipendenza, via Masi e corso Cavour

Nel tratto fra via Masi e corso Cavour, e in corso Cavour, nel tratto compreso fra viale Indipendenza e via XIV Settembre, "sarà posizionato il varco elettronico all’intersezione con via Masi. Valgono le stesse deroghe già dette per l’area pedonale nella zona di via dei Priori, cui si aggiunge quella a favore dei residenti del settore Ztl 4 muniti di specifico permesso".

Ztl tra via Bontempi e piazza Piccinino

In via Bontempi e nelle vie interne "altra zona a traffico limitato con divieto di transito e sosta h24, controllata da un varco elettronico posto tra via Bontempi e piazza Piccinino. Stesse deroghe già viste, cui si aggiunge quella a favore dei residenti di via Bontempi e vie interne ad essa muniti di specifico contrassegno", sottolinea ancora la nota.

Ztl tra viale Sant'Antonio e via del Melo

"Divieto di transito e sosta h24 anche sul tracciato stradale parallelo a viale Sant’Antonio (che si genera da questo viale e termina prima di via del Melo) con ingresso e uscita da viale Sant’Antonio. In deroga al divieto, sono autorizzati i veicoli di pronto intervento, quelli di pubblico interesse e dei residenti del settore Ztl 8 muniti di specifico permesso, i veicoli di soccorso e quelli al servizio di disabili con specifico contrassegno", prosegue la nota del Comune.

La Ztl "normale" resta operativa

Confermate le zone a traffico limitato già vigenti. In altre parole: "ztl del centro storico con accesso da via Fanti, via del Parione, via Bonazzi, via Baglioni, via della Sposa, via Battisti, via San Sebastiano, via Appia, via Solitaria, via Campo Battaglia con orario dal lunedì al venerdì - dalla mezzanotte alle ore 13 e nei giorni di sabato e festivi - dalla mezzanotte alle ore 7; ztl in corso Garibaldi con orario dalla mezzanotte alle ore 13 dei giorni feriali e dalla mezzanotte alle ore 7 dei giorni festivi; ztl in via del Roscetto, con orario dalla mezzanotte alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 24 di tutti i giorni; ztl in corso Bersaglieri con orario dalle ore 14 alle ore 21 dei giorni feriali e h24 nei giorni festivi".