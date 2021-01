Centro storico, prorogati gli orari di accesso alla Ztl: le vie interessate

Prorogate le modifiche agli orari di accesso alla Ztl del centro storico. In particolare, con l’ordinanza numero 8 del 5 gennaio 2021, i varchi interessati sono quelli in via della Sposa e in via Cesare Battisti.

“Fino al prossimo 31 gennaio, nei giorni feriali (lunedì-venerdì) sono prorogati, in particolare, i provvedimenti che sanciscono il divieto di transito e di sosta nella Ztl solo dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal varco di porta Santa Susanna (via della sposa) e dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal varco di via Cesare Battisti”.