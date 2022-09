Niente più padelloni. Il Comune di Perugia sta sostituendo i mega pannelli con apparecchiature meno impattanti. Ne abbiamo data anticipazione nell’edizione di ieri [ Via Cesare Battisti. Tolto di mezzo quel colossale e orrendo pannello informativo, sostituito con uno più acconcio (perugiatoday.it) ].

Via Cesare Battisti e Palazzo Gallenga sono finalmente meno impegnati da quell’attrezzo veramente disdicevole. Considerato il contesto architettonico e storico-antiquario di pregio.

Non meno positiva è la sostituzione, già effettuata da qualche giorno, all’imbocco inferiore di via della Sposa, a destra della Porta Santa Susanna, che segnava la fine della via regale in direzione di Cortona. Anche qui il pannello gigantesco disturbava alquanto. Ora, con quello più contenuto, la vista è accettabile.

Ci dice un esperto installatore: “I vecchi pannelli informativi erano ormai ingestibili. Funzionavano con Windows 2000 e siamo riusciti ad aggiornarli fino alla versione 2007. Ora erano assolutamente fuori causa”.

I pannelli non contengono più tanti avvisi ma si limitano a comunicare se la ZTL è aperta o chiusa. Vengono comandati da un’unica centrale che inserisce orari e quant’altro serve a comunicare la possibilità o meno di accedere.