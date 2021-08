Andato in tilt il pannello della ZTL all’imbocco di via Cesare Battisti. Forse colpa delle alte temperature

Andato in tilt il pannello della ZTL all’imbocco di via Cesare Battisti. Forse effetto delle alte temperature che nuocciono alle apparecchiature elettroniche.

Sta di fatto che quell’orribile e impattante pannello è andato fuori servizio. Così il Comune ha inviato un operaio a coprire un “occhio”, di modo che non fornisse indicazioni errate o lacunose.

Per il momento, dunque, si dovrà fare a meno di quelle informazioni luminose.

Come faranno gli utenti a capire quando la ZTL è aperta o chiusa? Basterà consultare, e osservare, la selva di segnali alla destra del “defunto”.

Cosa abbastanza semplice per noi Perugini che ne sappiamo qualcosa. Forse un po’ meno facile per stranieri e turisti che potrebbero tranquillamente entrare, violando le regole e rimediandoci delle dolorose sanzioni. A meno che, fino a riparazione avvenuta, non si decida di chiudere un occhio. Per fare il paio con l’occhio del pannello, ora chiuso da una protezione di plastica bianca (foto).