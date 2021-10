ZTL di corso Bersaglieri. Quando le cose si fanno alla rovescia e non se ne comprendono le ragioni.

Un cavalierato a chi ci spiega perché gli orari della ZTL di Porta Pesa sono rovesciati rispetto a tutti gli altri in città.

Difatti, si entra in corso Bersaglieri al mattino fino alle 14. Dopo di che “verboten”, altrimenti ti fanno una foto piuttosto costosa e ti tolgono punti.

Incredibile ma vero. A due passi da lì, dopo la Porta dei Tei, all’imbocco di via del Roscetto, gli orari sono quelli di tutte le altre ZTL della città. Viceversa.

Ancora meno comprensibile il fatto che, anche per la domenica, valga l’opposto delle regole vigenti in città. Difatti, mentre nel giorno del Signore si può accedere al Centro a qualsiasi ora, in corso Bersaglieri è vietato a qualsiasi ora. Ossia, come recita la tabella, “dalle 00 alle 24:00”.

Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Oltretutto, non si vede in tutto questo un minimo di logica. Ossia: andiamo contro corrente senza spiegare il perché. Perché così ci gira la capoccia.

È vero che hanno posizionato all’imbocco della via un pannello luminoso che segnala l’apertura o la chiusura. Ma riflettiamo su questo. Il pannello è posto in alto a destra, non visibile da chi sale dallo Slargo della Pesa. Dunque: praticamente inutile.

Insomma, ci dice un residente: “Si stava meglio prima”. Il perché è resto detto. “Per accedere al mio garage di corso Bersaglieri prima non avevo limitazioni. Dopo questa bella pensata, sono stato costretto a farmi rilasciare un permesso. Che è costato pure qualcosa”.

Bizzarrie, stranezze, colpi di testa. Chiamateli come volete. Per non farsi (altri) nemici, l’Inviato Cittadino si limita ad osservare che decisione più insulsa e spiazzante non si poteva prendere.

Cosa aspettano il Comune e il Comando della Municipale a uniformare gli orari degli accessi a corso Bersaglieri con quelli vigenti in tutta la città? In questo caso, la diversità non è chiarezza, ma confusione. E delirio.