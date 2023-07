Scienza, umanesimo e tecnologia: 200 giovani da tutto il mondo per parlare di presente e futuro

Un po’ accademia statunitense, un po’ accademia di Atene il nuovo progetto Young Sparks Symposium che avvicina l'Università di Perugia a grandi college americani e l’universo Brunello Cucinelli al mondo classico degli antichi greci. Proprio queste due importanti realtà del territorio insieme all'agenzia Indire Erasmus+ hanno organizzato nelle giornate che vanno dal 4 al 7 settembre 2023, la prima edizione di un simposio che vedrà protagonisti giovani di tutto il mondo in dialogo con grandi intellettuali.

Il teatro di Solomeo sarà l’agorà degli studenti pronti a dialogare di scienza, umanesimo e tecnologia, riflettendo sul futuro e su grandi incognite come l’intelligenza artificiale.

Il progetto è stato presentato a Perugia nella sala del Dottorato di palazzo Murena dal rettore Maurizio Oliviero, da Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli S.p.A. e della dottoressa Sara Pagliai, coordinatrice di Indire.

Il rettore Oliviero racconta la genesi del progetto, nato durante il periodo della pandemia da Covid-19, che ha l’obiettivo di mettere al centro i giovani e dare loro voce: “Non vogliamo dare delle risposte, vogliamo suscitare delle domande - dichiara Oliviero - Le grandi personalità, le "giovani scintille" partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, saranno i veri protagonisti di questa iniziativa. Vogliamo rivolgerci a loro poiché saranno i futuri leader del mondo, gli innovatori, coloro che potranno portare un reale cambiamento e contribuire alla costruzione di una società migliore, in cui l'umana sostenibilità possa guidare ogni nostra azione”.

Brunello Cucinelli si è soffermato sull’intelligenza dell’anima dichiarando: “Sono sempre più convinto che non si possa governare l’umanità con la sola scienza, e che anzi dobbiamo tornare a bilanciare scienza e spirito, ritrovando il giusto equilibrio tra tecnologia e umanesimo. Mi piace immaginare che ciascuno dei giovani studenti che ospiteremo possa portare con sé, tornando a casa, un dono prezioso: il desiderio di ascoltare, dialogare, rispondere”.

I ragazzi provenienti da tutte le università del mondo per l’intera esperienza saranno guidati da altri giovani dell’Università degli studi di Perugia. Ogni mattina, al loro risveglio inizieranno la sessione dell'incontro al Teatro di Solomeo per proseguire il pomeriggio in altri luoghi dell’Umbria, tra Norcia, Perugia e Assisi.

Insieme a loro grandi personalità scientifiche come Mauro Ferrari o il cantautore Giovanni Caccamo e autorevoli “keynote speaker” di fama internazionale, tra cui: Sonia Guajajara, Manuela Dviri, Giovanni Malagò, Sari Nusseibeh, Andrea Pontremoli e lo stesso Brunello Cucinelli.

"L'evento di Solomeo si inserisce nel ciclo delle iniziative dedicate al tema della sostenibilità ambientale, uno degli obiettivi strategici della nuova programmazione europea. L’obiettivo principale della tre giorni è, in particolare, quello di sensibilizzare gli oltre 200 partecipanti, tra studenti, ricercatori, referenti di progetti internazionali Erasmus+ su alcune priorità, che legano il rispetto e la tutela dell’ambiente a temi universali dell’umanesimo, come la scienza, la tecnologia e la loro integrazione con l'uomo e il territorio" conclude Sara Pagliai.