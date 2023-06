XX Giugno, 80 nuovi cittadini italiani giurano alla Notari

Nell’ambito delle celebrazioni per il XX giugno, si è svolta in sala dei Notari la cerimonia di giuramento di 80 stranieri che hanno così acquisito la cittadinanza italiana.

L’incontro si è aperto con l’intervento dell’assessore ai servizi civici Edi Cicchi che, rivolgendosi ai presenti in una sala piena, ha parlato di momento importante che giunge a compimento di un percorso lungo e complesso i cui passaggi sono dettagliatamente indicati dalla normativa vigente.

L’assessore ha tuttavia rimarcato che l’acquisizione della cittadinanza libera e piena è relativamente recente anche per il popolo italiano, frutto del sacrificio di molti giovani che, durante la seconda guerra mondiale, sacrificarono le loro vite per il bene collettivo affinché l’Italia diventasse un paese democratico ed indipendente.

Oggi il sacrificio di quei giovani riecheggia nelle parole e nei valori che sono incarnati dalla Costituzione Italia, carta fondamentale del nostro paese.

“Domani – ha concluso Edi Cicchi – la città di Perugia festeggia una data e ricorrenza importante quella del XX giugno. Ecco perché abbiamo deciso di inserire l’evento di oggi nell’ambito delle celebrazioni della “Festa Grande” a conferma della valenza che il giuramento pubblico riveste per voi e per la nostra istituzione”.

E’ stato proprio l’assessore ad illustrare ai presenti il significato dei simboli che ornano la fascia tricolore da lei indossata in rappresentanza del sindaco e del Comune tutto: lo stemma di Perugia innanzitutto e poi l’ulivo simbolo della pace; ed ancora la quercia che simboleggia la forza e la dignità del popolo, ma anche la profondità delle radici, nonché la ruota dentata che incarna il lavoro, uno dei valori fondanti della repubblica come sancito dall’art. 1 della Costituzione. Infine la stella rappresentazione dell’Italia.

La cerimonia è proseguita con la proiezione di un video che ha illustrato la Costituzione e le vicende che hanno condotto alla sua approvazione e con l’inno d’Italia cantato da tutta l’assemblea. Infine i nuovi cittadini italiani hanno pronunciato il giuramento di rito “giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” e sottoscritto il documento ufficiale unitamente all’assessore Cicchi.

LA PROCEDURA

i cittadini stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti così come stabilito dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. In base alle norme vigenti, in particolare, è possibile individuare due tipologie di concessione: per matrimonio (art. 5); per residenza (art. 9).

L’istruttoria della pratica è gestita dall’ufficio cittadinanza della Prefettura di Perugia.

A conclusione del procedimento la Prefettura notifica telematicamente al cittadino straniero il decreto di concessione della cittadinanza Italiana che, ai sensi dell’articolo 10 della legge 91/1992, non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

L’acquisto della cittadinanza Italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento (Art. 14. L. 91/1992). I figli minori, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana (Art. 23. L. 91/1992).