World Yacht Trophies, l'architetto perugino Stefano Tini trionfa a Cannes

Il Comune di Perugia annuncia che "l’architetto perugino Stefano Tini, insieme allo staff del cantiere sanremese Permare, ha ricevuto al salone nautico di Cannes il premio per il miglior semi custom yacht dell’anno 2021 grazie al nuovo modello Amer F120. A progettarlo è stato lo stesso Tini, che da 15 anni collabora con la Permare nella realizzazione di yacht e barche a motore, curandone ogni dettaglio dall’ideazione generale ai singoli particolari. Per Tini non si tratta certo del primo riconoscimento. Infatti già nel 2009 il suo Amer 116 fu premiato come barca dell’anno, nella categoria super yacht, al salone nautico internazionale di Genova, mentre l’Amer 100, categoria super yacht, ha ricevuto il world most innovative Trophy nel 2016, sempre a Cannes; infine nel 2019 Tini aveva conquistato il titolo di miglior semi custom yacht con il modello F100. Con il premio 2021 è stato premiato lo sforzo di personalizzazione degli interni della barca, che si aprono verso l’esterno con grandi finestrature dando l’impressione ai passeggeri di trovarsi in mezzo al mare".

E ancora: "Una specializzazione - sottolinea Palazzo dei Priori - , quella di Tini per la nautica, nata quasi per caso e, da subito, orientata a coniugare la tradizione cantieristica navale italiana con il design contemporaneo. Un successo per l’architetto perugino da generazioni, con studi di architettura a Perugia e Firenze, che ha varcato spesso i confini nazionali".

L'amministrazione comunale, conclude la nota, "ha ringraziato l’architetto per aver nuovamente onorato il nome di Perugia nell’ambito di una vetrina di spessore nazionale ed internazionale".