Whatsapp non funziona, decine di segnalazioni in tutta l'Umbria

I problemi sono iniziati intorno alle 8.30, almeno intorno a quell'ora sono comparse le prime segnalazioni e i primi messaggi di allerta e avvertimento sugli altri social. Whatsapp non funziona, le altre applicazioni di Meta, come Facebook e Instagram sembrano non avere problemi. Per questo, sono state le altre piattaforme a fare da bacheca virtuale per comunicare, e condividere, il disagio tecnologico.

Decine le segnalazioni anche in Umbria, il disservizio che ha interessato la messaggeria è sotto la lente degli esperti, non è chiaro quanto sia estesa la problematica e le sue origini. Ma la problematica coinvolge un vero e proprio esercito di utenti che utilizza il servizio in maniera costante anche per lavoro e non solo per piacere. Incertezza sui tempi di ripartenza. Si attende, quindi, con l'ormai insolito silenzio da notifica.