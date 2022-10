Whatsapp down, l'isolamento è finito: il servizio torna a funzionare

Il suono della notifica è stato inequivocabile. Qualcosa si muove. Dopo circa tre ore di silenzio, Whatsapp ha ripreso a funzionare. Con i messaggi rimasti in coda che hanno iniziato a "piovere" uno dietro all'altro.

Tre ore di blackout per la gioia di molti che si auguravano "duri almeno fino a stasera" e l'ansia di altrettanti per un momentaneo isolamento a cui si è sempre meno abituati. Per chi ha dovuto, insomma, sono stati rispolverati gli sms e pure le telefonate a cui si sta rinunciando sempre più frequentemente, preferendo messaggi scritti o vocali. Poi, intorno alle 11, il viaggio nel passato si è interrotto, le spunte sono ricomparse. Per la gioia o la dannazione di tutti.