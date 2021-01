Una legge per valorizzare e promuvere il volo da diporto sportivo e l’avioturismo

Il senatore Briziarelli (Lega): "Grande opportunità anche per l’Umbria"

Un disegno di legge per promuovere la cultura del volo da diporto e sportivo. Una proposta che portrebbe avere effetti benefici per le 28 aviosuperifici dell'Umbria.

E' quanto sostiene il senatore della Lega, Luca Briziarelli intervenuto a margine della presentazione ufficiale del "Disegno di Legge per la Promozione e valorizzazione del Volo da diporto sportivo e l’avioturismo".

"Un passo importante anche per l’Umbria – spiega il senatore del Carroccio – in cui operano 28 aviosuperfici e proprio in questo contesto, mi auguro che l’avioturismo possa trovare spazio nella nuova legge sul turismo della Regione Umbria".

L’introduzione dell’avioturismo in Italia è uno dei punti cardine della legge quadro, sia per quanto concerne la costruzione di rotte e infrastrutture che potranno aprire il Paese ai flussi turistici internazionali e fornire ulteriori attrazioni a quanti scelgono l’Italia.

Il testo, che si divide in tre parti, affronta sia gli aspetti tecnici relativi a velivoli attestati che quella connessa al potenziamento e allo sviluppo della rete degli aeroporti minori, delle aviosuperfici e dei campivolo.

Altri aspetti fondamentali affrontati sono quelli della sicurezza e quello relativo della necessità di rivedere gli spazi aerei aperti al VDS, anche alla luce dello sviluppo delle tecnologie. Da ultimo, il testo punta a valorizzare e promuovere il volo, da sempre un orgoglio a livello nazionale, prevedendo, da un lato l’istituzione della "Giornata nazionale del Volo", dall’altra la costituzione dell’associazione “Città dell’aria” che, sull’esempio di tante altre realtà che uniscono comuni che condividono comuni eccellenze, permetta di valorizzare i territori accomunati dalla presenza di strutture o tradizione aeronautica e per il quale si è già costituito in comitato promotore.